Çalışan emeklilere 5000 lira ne zaman yatacak?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız" dedi. Çalışan emekliye 5000 tl ikramiye yasa teklifinin meclise sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine eklenecek.Peki, Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek 2023, 5000 lira ne zaman yatacak?Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye hakkında şunları söyledi:– "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.– Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik.Erdoğan emekli ikramiyesi hakkında, "Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim." açıklamasında bulundu.Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlenemeden yararlanamayan çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız."İkramiye düzenlemesinin sadece çalışmayan emeklilere verilecek olması özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emekliler tarafında mağduriyet yaratmıştı.Mağduriyetin tebliğ ya da yönetmeliklerle giderilemeyeceği, sorunun çözümü için TBMM'ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiği belirtiliyor.Yeni düzenlemede ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin daha adil bir şekilde belirlenip liste halinde yazılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilirken, aksi halde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyeleri hakkında açıklama yaptı.Bakan Işıkhan, geçtiğimiz ay emeklilere tek seferlik bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını ancak çalışan emeklilerin bundan faydalanamadığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu tek seferlik ikramiyeden, esnaflık yapan emeklilerimiz dâhil, kapsam dışında tutulan tüm emeklilerimiz faydalanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü müjdesini verdiği gibi, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız" dedi.