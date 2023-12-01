Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 14:24 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 14:24

Çalışan emeklilere 5000 lira ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi için son viraja girildi. Çalışan emekliye 5000 TL düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. 5000 TL emekli ikramiyesi Meclis sürecini tamamlamasının ardından Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi. Peki, Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek 2023, 5000 lira ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere 5000 lira ne zaman yatacak?
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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız" dedi. Çalışan emekliye 5000 tl ikramiye yasa teklifinin meclise sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine eklenecek. 
 
Peki, Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek 2023, 5000 lira ne zaman yatacak?
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye hakkında şunları söyledi:
– "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

– Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Erdoğan emekli ikramiyesi hakkında, "Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim." açıklamasında bulundu.

Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlenemeden yararlanamayan çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız."

TORBA YASAYA EKLENECEK YA DA YASA TEKLİFİ SUNULACAK

İkramiye düzenlemesinin sadece çalışmayan emeklilere verilecek olması özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emekliler tarafında mağduriyet yaratmıştı.

Mağduriyetin tebliğ ya da yönetmeliklerle giderilemeyeceği, sorunun çözümü için TBMM'ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiği belirtiliyor.
Yeni düzenlemede ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin daha adil bir şekilde belirlenip liste halinde yazılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilirken, aksi halde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyeleri hakkında açıklama yaptı.


Bakan Işıkhan, geçtiğimiz ay emeklilere tek seferlik bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını ancak çalışan emeklilerin bundan faydalanamadığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu tek seferlik ikramiyeden, esnaflık yapan emeklilerimiz dâhil, kapsam dışında tutulan tüm emeklilerimiz faydalanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü müjdesini verdiği gibi, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız" dedi.

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