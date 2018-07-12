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Çağla Büyükakçay, Almanya'da çeyrek finalde

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
Çağla Büyükakçay, Almanya'da çeyrek finalde
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12 Temmuz 2018 16:31
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Almanya'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Versmold kentindeki turnuvada tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Çağla, ilk maçını zor olsa da kazanmasını bildi.

Açılış turunda ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaşan milli tenisçi, 2 saat 46 dakika süren mücadelenin sonunda yoluna devam etti.

Setlerde geriye düştüğü maçta rakibini 2-6, 6-4 ve 7-5'le geçip son 16'ya kalan Çağla, ikinci turda bir diğer Alman sporcu Lena Rüffer ile karşı karşıya geldi.

Rüffer'i 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 28 yaşındaki Çağla Büyükakçay, çeyrek finale adını yazdırdı.

Aynı turnuvada mücadele eden diğer milli sporcular İpek Soylu ve Pemra Özgen ise tek kadınlarda ilk turda rakiplerine yenildi.

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