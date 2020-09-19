Çağdaş Atan: 'Hayal ettiğimiz gibi gidiyor'

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, lige iyi başladıklarını söyledi.



Çağdaş Atan, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya biraz kötü başladıklarını dile getirdi.



Rakibin 4-3-2-1 oynamasının preste biraz boşluk vermelerine ve oyuncu paylaşımında tereddüte girmelerine neden olduğunu dile getiren Atan, ilk 15-20 dakikayı sıkıntılı geçirdikten sonra toparladıklarını anlattı.



Saha içinde yaptıkları dizilimlerle mesafeyi kısaltarak topla oynamaya başladıklarını aktaran Atan, "Böylece gerekli ve oyunu erken koparabilecek pozisyonları bulduk. Tabii ki onun dışında 1-2 pozisyon da verdik. 2'de 2 yaptık. Hayal ettiğimize yakın bir başlangıç oldu. Şu an 6 puanımız var. İşler yolunda gidiyor gibi gözüküyor." dedi.



Bugünkü maçta biraz yorgun gözüktüklerini dile getiren Atan, hafta içi oyunculara biraz fazla yüklendiklerini belirtti. Bunu oyuncularla da konuştuklarını aktaran Atan, "Biz takımın tam formunu bulmasını 4 veya 5. haftadan sonra istediğimiz için, bunlar olacak. Bu dönemleri kazanarak geçtikten sonra ileride daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Öyle istiyoruz, umut ediyoruz. Umarım böyle devam ederiz." diye konuştu.



