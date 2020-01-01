Buss, Lakers'ın perde arkasındaki iki kişiyi övdü!

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, Lakers'ın şampiyonluk maratonunda oynadıkları roller için genel menajer Rob Pelinka ve özel projelerin yönetici direktörü Linda Rabis hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Lakers tam 10 sene sonra tekrar NBA şampiyonluğunu kazandı ve başarılarının ana parçaları bilindiği gibi oyuncular ve koçluk kadrosuydu.



Ancak Buss, perde arkasındaki bazı insanların, Los Angeles'ta kazanan bir ekip yaratmadaki katkılarını paylaştı.



Tania Ganguli, L.A. Times'a, Buss'ın Rabis ve Pelinka'dan ne şekilde bahsettiğini ve birbirlerine gösterdikleri güveni kaleme aldı:



"Yıllardır birlikte çalıştığı ve babasının da güvendiği biri olan Linda Rambis'e yaslanmıştı. İnsanlar, Rambis'i ekibin 'gizli sahibi' olarak adlandırmaya ve organizasyonda neden ve ne ölçüde güce sahip olduğunu merak etmeye başlamışlardı.



'Güçlü pozisyonlardaki kadınlardan rahatsız olabilecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Nefreti başlatan ya da çamur atan, ona gizli takım sahibi diyen diğer insanlar için bunu tetikleyen her ne ise, bu tür şeyler çok aşağılayıcı ve cesaret kırıcıydı.'"



Buss, bu sezon şampiyonluk kadrosunun oluşturulmasında etkili olan Pelinka'ya da büyük övgü sundu. Buss, organizasyonu kazanmaya götürme konusunda kendisinin GM'lik yeteneği hakkında hiçbir zaman şüphesi olmadığını belirtti:



"Rob'ı tanırım, dürüst bir adam olduğunu biliyorum. Profesyoneldir. Son derece zekidir. Olaylara analitik bir şekilde yaklaşır. Bir problem çözücüdür. Medyada olup biten şeylere, medyadan onay alamadığınız için dikkat etmiyorum. Bu, ondan bir an bile şüphelenmeme neden olmadı."



