Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı.



BUSE TOSUN İÇİN BRONZ ŞANSI



Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Buse, kadınlar 72 kilo repesaj müsabakasında Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı.



Rakibini 10-1 yenen milli güreşçi, akşam seansında Japon güreşçi Masako Furuichi ile bronz madalya müsabakası yapacak.



TAHA AKGÜL DE SAHNEDE



Şampiyonada ayrıca erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, 70 kiloda Servet Çoşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda Fatih Erdin elemelerde mücadele edecek.





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