Bursluluk kitapçıkları ne zaman alınacak? 2024

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 21 Nisan Pazar günü düzenlendi.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulandı. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresi üzerinden yayımlanacak. Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarının sınav tarihinden itibaren 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

2024 kılavuzuna göre, İOKBS bursluluk sınav sonuçları 17 Mayıs günü açıklanacak.