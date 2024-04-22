Haber Tarihi: 22 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 16:58

Bursluluk kitapçıkları ne zaman alınacak? 2024

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar, bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarına odaklandı. 21 Nisan tarihli bursluluk sınavı soruları Milli Eğitim Bakanlığı online sistem üzerinden paylaşılacak. Peki, Bursluluk kitapçıkları ne zaman alınacak? İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Bursluluk kitapçıkları ne zaman alınacak? 2024
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 21 Nisan Pazar günü düzenlendi.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulandı. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.

İOKBS BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresi üzerinden yayımlanacak. Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarının sınav tarihinden itibaren 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

İOKBS SONUÇ TARİHİ

2024 kılavuzuna göre, İOKBS bursluluk sınav sonuçları 17 Mayıs günü açıklanacak.
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