Bursaspor, İtalya'dan mağlup dönüyor

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında İtalya'nın Umana Reyer ekibine deplasmanda 78-65 yenildi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 üstün geçen İtalyan ekibi, soyunma odasına da 34-31 önde gitti.
Maçın üçüncü çeyreğini 63-48 önde tamamlayan Umana Reyer, salondan 78-65 galip ayrıldı.
Frutti Extra Bursaspor grupta üçüncü kez mağlup olurken, İtalyan ekibi ise beşinci galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 üstün geçen İtalyan ekibi, soyunma odasına da 34-31 önde gitti.
Maçın üçüncü çeyreğini 63-48 önde tamamlayan Umana Reyer, salondan 78-65 galip ayrıldı.
Frutti Extra Bursaspor grupta üçüncü kez mağlup olurken, İtalyan ekibi ise beşinci galibiyetini elde etti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ