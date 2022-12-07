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Bursaspor, İtalya'dan mağlup dönüyor

ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor, İtalyan ekibi Umana Reyer'e deplasmanda 78-65 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, İtalya'dan mağlup dönüyor
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07 Aralık 2022 01:36
Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında İtalya'nın Umana Reyer ekibine deplasmanda 78-65 yenildi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 üstün geçen İtalyan ekibi, soyunma odasına da 34-31 önde gitti.

Maçın üçüncü çeyreğini 63-48 önde tamamlayan Umana Reyer, salondan 78-65 galip ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor grupta üçüncü kez mağlup olurken, İtalyan ekibi ise beşinci galibiyetini elde etti.

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