Burhan Çaçan öldü mü, Burhan Çaçan nereli

Eleşkirt Ağrı doğumlu sanatçı Burhan Çaçan vefat etti. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Çaçan, 62 yaşındaydı.
BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?
Burhan Çaçan 17 Ekim 1960; Eleşkirt, Ağrı doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı.
1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Halen müzik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.