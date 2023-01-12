Haber Tarihi: 12 Ocak 2023 15:51 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 15:51

Burhan Çaçan öldü mü, Burhan Çaçan nereli

Ünlü sanatçı Burhan Çaçan, kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.

Burhan Çaçan öldü mü, Burhan Çaçan nereli
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Eleşkirt  Ağrı doğumlu sanatçı Burhan Çaçan vefat etti. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Çaçan, 62 yaşındaydı.
BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan Çaçan 17 Ekim 1960; Eleşkirt, Ağrı doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı.

1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Halen müzik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Filmografi
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


1981 Makber

1986 Ağlama Yavrum

1987 Yetim Cemo


1987 Her Yer Karanlık

1989 Ayaz Geceler

1990 Yağ Yağmur

Diskografi

1981 Sefa Geldin

1983 Kızlar Çıktı Çayıra

1985 Deh Deyin Kızlar

1986 Ben Yarime Neler Alayım

1986 İpek Mendil

1987 Memik Oğlan

1988 Ayaz Geceler

1989 Yağ Yağmur

1990 Vurun Dalgalar

1991 Sen Nerdesin & Kış

1992 Damla Damla

1993 Senden Sonra

1993 Çakmak Çakmağa Geldik

1994 Mevlüt Ve İlahiler

1994 Neden Geldim İstanbul'a

1995 Beni Anneme Götürün

1996 Unutulmayanlar 1

1998 Namussuz Ayrılık

1999 İlahiler 99

1999 Alınyazım

2000 Türküleri Özledim

2002 Gecenin Yarısı

2004 Sus Dinle

2007 Yalan

2008 Sabaha Kadar

2011 Zor Akşamlar İstanbul da

2015 Bu Gece

2018 Buda Mı Yalan

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