Burhan Çaçan öldü mü, Burhan Çaçan nereli

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Eleşkirt Ağrı doğumlu sanatçı Burhan Çaçan vefat etti. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Çaçan, 62 yaşındaydı.Burhan Çaçan 17 Ekim 1960; Eleşkirt, Ağrı doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı.1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Halen müzik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.1981 Makber1986 Ağlama Yavrum1987 Yetim Cemo1987 Her Yer Karanlık1989 Ayaz Geceler1990 Yağ Yağmur1981 Sefa Geldin1983 Kızlar Çıktı Çayıra1985 Deh Deyin Kızlar1986 Ben Yarime Neler Alayım1986 İpek Mendil1987 Memik Oğlan1988 Ayaz Geceler1989 Yağ Yağmur1990 Vurun Dalgalar1991 Sen Nerdesin & Kış1992 Damla Damla1993 Senden Sonra1993 Çakmak Çakmağa Geldik1994 Mevlüt Ve İlahiler1994 Neden Geldim İstanbul'a1995 Beni Anneme Götürün1996 Unutulmayanlar 11998 Namussuz Ayrılık1999 İlahiler 991999 Alınyazım2000 Türküleri Özledim2002 Gecenin Yarısı2004 Sus Dinle2007 Yalan2008 Sabaha Kadar2011 Zor Akşamlar İstanbul da2015 Bu Gece2018 Buda Mı Yalan