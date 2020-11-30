Haftayı 3 puanla kapatıp morallenen Galatasaray'a bir iyi haber de Fernando Muslera'dan geldi.



Geçtiğimiz sezon 14 Haziran tarihinde oynanan Çaykur Rize maçında ayağı iki yerden birden kırılan Uruguaylı file bekçisi iyileşip idmanlara başladı. Kulüpten yapılan açıklamada 5.5 aylık tedavi süreci tamamlanan Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı belirtildi.



Tecrübeli yıldızın 2 hafta içinde takımla birlikte idmana çıkacak duruma geleceği de ifade ediliyor.



HATAY HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI



Cimbom, Hatay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ç. Rize önünde oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Saracchi ve Falcao tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştı.





