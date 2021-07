Bulls'un bu yaz hedefinde dört point guard var!

Chicago Bulls'un bu yaz döneminde üst düzey bir point guardın peşinde olacağı ve dört ismi hedef aldığı iddia edildi.



The Action Network'ten Matt Moore, Bulls'un Los Angeles Lakers'tan Dennis Schröder, New Orleans Pelicans'tan Lonzo Ball, Brooklyn Nets'ten Spencer Dinwiddie ve Toronto Raptors'tan Kyle Lowry'yi hedefleyeceğini bildirdi:



"Chicago ile bağlantılı dört isim var: Kyle Lowry, Dennis Schröder, Lonzo Ball ve Spencer Dinwiddie. Chicago, Zach LaVine'in yanına bir oyun kurucu istiyor. Bulls, New Orleans ile son takas tarihinde Ball'un takası hakkında kapsamlı görüşmeler yapmış, ancak bir anlaşmaya varamamıştı."