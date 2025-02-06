Bugün neden siren çaldı? 6 Şubat sirenler neden çalıyor?

Sirenler neden çalıyor sorusunun yanıtını 6 Şubat sabahında başta İstanbul olmak üzere diğer illerdeki vatandaşlarda merakla bekliyor. Vatandaşlar duydukları siren sesi sonrası sosyal medyada neden siren çaldı sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul başta olmak üzere pek şok ilde 6 Şubat Perşembe gününde saat 10.00'da duyulan siren sesleri sonrası vatandaşlar merak içerisinde neden sirenlerin çaldığını merak ediyor.

Bugün saat 10.00'da okullarda 6 Şubat deprem faciası sebebiyle kaybettiğimiz vatandaşlarımız için saygı duruşu ve anma etkinliği gerçekleştirildi. Bu nedenle de saygı duruşu esnasında pek şok okulda sirenler çaldı.



Kimyasal, nükleer ve hava saldırıları gibi durumlarda halkı uyarmak amacıyla siren çalabilir. Tsunami ve kasırga gibi doğal afetler ile yangın gibi felaketlerde de halkın tedbir alması amacıyla sirenler çalabilmektedir.

Bunlarla beraber ülkemizde özellikle 10 Kasım başta olmak üzere pek çok anma etikliğinde saygı duruşları esansında da sirenler çalınmaktadır.