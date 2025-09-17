Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Eylül 2025

17 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Eylül Çarşamba günün maçları listesi...17 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Eylül maç takvimiTrendyol Süper Lig - 1. Hafta Erteleme Maçları20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (beIN Sports 3)20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)Trendyol Süper Lig - 3. Hafta Erteleme Maçları20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur14.00 Karadeniz Ereğli Belediye-Bursaspor (A Spor)14.30 Dersimspor-Şanlıurfaspor14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK14.30 Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK15.00 Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK15.00 Belediye Kütahyaspor-Altınordu15.00 Erbaaspor-Pazarspor15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor15.00 Galata-Beykoz Anadolu15.00 Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor15.00 Karabük İdmanyurdu Spor-Güzide Gebze SK15.00 Kepezspor FAŞ-Denizli İY Güreller15.00 Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklalspor15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeniçarıspor15.00 Somaspor-Çankaya SK15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor16.00 Sivasspor-Şiran Yıldızspor (A Spor)18.00 Elazığspor-12 Bingölspor (A Spor)19.00 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor19.00 Balıkesirspor-Yeşil Yalova FK19.00 Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş.19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırımspor19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu SF19.00 Niğde Belediye Spor-68 Aksaray Belediyespor19.00 Orduspor 1967 SK-Sebat Gençlik SKUEFA Şampiyonlar Ligi19.45 Olympiakos-Pafos FC19.45 Slavia Prag-Bodo/Glimt (Tabii ve TRT Spor)22.00 Bayern Münih-Chelsea22.00 Liverpool-Atletico Madrid22.00 PSG-Atalanta22.00 Ajax-Inter (Tabii ve TRT 1)