Haber Tarihi: 17 Eylül 2025 10:08 - Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 10:08

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Eylül 2025

Bugün (17 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 17 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Eylül 2025
Abone Ol
17 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Eylül Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

17 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Eylül maç takvimi

17 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig - 1. Hafta Erteleme Maçları

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (beIN Sports 3)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)

Trendyol Süper Lig - 3. Hafta Erteleme Maçları

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

14.00 Karadeniz Ereğli Belediye-Bursaspor (A Spor)

14.30 Dersimspor-Şanlıurfaspor

14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK

14.30 Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK

15.00 Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK

15.00 Belediye Kütahyaspor-Altınordu

15.00 Erbaaspor-Pazarspor

15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor

15.00 Galata-Beykoz Anadolu

15.00 Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor

15.00 Karabük İdmanyurdu Spor-Güzide Gebze SK

15.00 Kepezspor FAŞ-Denizli İY Güreller

15.00 Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklalspor

15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeniçarıspor

15.00 Somaspor-Çankaya SK

15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor

16.00 Sivasspor-Şiran Yıldızspor (A Spor)

18.00 Elazığspor-12 Bingölspor (A Spor)

19.00 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor

19.00 Balıkesirspor-Yeşil Yalova FK

19.00 Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş.

19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırımspor

19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu SF

19.00 Niğde Belediye Spor-68 Aksaray Belediyespor

19.00 Orduspor 1967 SK-Sebat Gençlik SK

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Olympiakos-Pafos FC

19.45 Slavia Prag-Bodo/Glimt (Tabii ve TRT Spor)

22.00 Bayern Münih-Chelsea

22.00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 PSG-Atalanta

22.00 Ajax-Inter (Tabii ve TRT 1)

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi! Fenerbahçe Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi!
Galatasaray'da Okan Buruk'un Frankfurt planı! Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'un Frankfurt planı!
Liverpool - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Liverpool - Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz Gündem Liverpool - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Liverpool - Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz
Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bayern Münih - Chelsea maçı canlı izle şifresiz Gündem Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bayern Münih - Chelsea maçı canlı izle şifresiz
Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı canlı izle şifresiz Gündem Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı canlı izle şifresiz
Olympiakos - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Olympiakos - Pafos FC maçı canlı izle şifresiz Gündem Olympiakos - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Olympiakos - Pafos FC maçı canlı izle şifresiz
Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Samsunspor - Kasımpaşa maçı canlı izle şifresiz Gündem Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Samsunspor - Kasımpaşa maçı canlı izle şifresiz
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı canlı izle şifresiz Gündem Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı canlı izle şifresiz
Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçı canlı izle şifresiz Gündem Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçı canlı izle şifresiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jose Mourinho, Benfica'da
2
Fenerbahçe'de Duran'ın döneceği maç belli oldu!
3
Alvaro Morata: "Ayrılış şeklim iyi değildi"
4
Xabi Alonso: "Arda hala öğreniyor ve gelişiyor"
5
Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray incelemesi
6
Fenerbahçe - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
7
İşte haftanın VAR kayıtları!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.