Haber Tarihi: 16 Eylül 2025 09:46 -
Güncelleme Tarihi:
16 Eylül 2025 09:46
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 16 Eylül 2025
Bugün (16 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 16 Eylül maç takvimi
16 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 16 Eylül Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
16 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 16 Eylül maç takvimi 16 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur13.30 Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor (A Spor)14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK15.00 Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor15.00 Kestel Çilekspor-Fethiyespor15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (A Spor)18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (A Spor)19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK (A Spor)UEFA Şampiyonlar Ligi19.45 Athletic Bilbao-Arsenal19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)22.00 Real Madrid-Marsilya22.00 Tottenham-Villarreal (Tabii ve TRT Spor)22.00 Benfica-Karabağ22.00 Juventus-Borussia Dortmundİngiltere Lig Kupası 3. Tur21.45 Sheffield Wednesday-Grimsby Town22.00 Brentford-Aston Villa22.00 Crystal Palace-MillwallAFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu19.00 Shabab Al Ahli-Tractor FC21.15 Al Hilal-Al DuhailAFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu10.45 Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima13.00 Machida Zelvia-FC Seoul13.00 Gangwon-Shanghai Shenhua15.15 Buriram United-Johor DT
