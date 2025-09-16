Haber Tarihi: 16 Eylül 2025 09:46 - Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 09:46

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 16 Eylül 2025

Bugün (16 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 16 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 16 Eylül 2025
Abone Ol
16 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 16 Eylül Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

16 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 16 Eylül maç takvimi

16 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

13.30 Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor (A Spor)

14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor

14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK

15.00 Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor

15.00 Kestel Çilekspor-Fethiyespor

15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (A Spor)

18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (A Spor)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor

20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK (A Spor)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)

22.00 Real Madrid-Marsilya

22.00 Tottenham-Villarreal (Tabii ve TRT Spor)

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

İngiltere Lig Kupası 3. Tur

21.45 Sheffield Wednesday-Grimsby Town

22.00 Brentford-Aston Villa

22.00 Crystal Palace-Millwall

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu

19.00 Shabab Al Ahli-Tractor FC

21.15 Al Hilal-Al Duhail

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu

10.45 Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima

13.00 Machida Zelvia-FC Seoul

13.00 Gangwon-Shanghai Shenhua

15.15 Buriram United-Johor DT

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Djalo'ya tam puan! Beşiktaş Beşiktaş'ta Djalo'ya tam puan!
Alman basınından El Bilal Toure'ye övgü! Beşiktaş Alman basınından El Bilal Toure'ye övgü!
Frankfurt - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Galatasaray Frankfurt - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi Beşiktaş Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi
Fatih Tekke'nin Fenerbahçe kabusu! Trabzonspor Fatih Tekke'nin Fenerbahçe kabusu!
Yazarlardan Domenico Tedesco yorumları Fenerbahçe Yazarlardan Domenico Tedesco yorumları
Dursun Özbek'ten zam için Barış Alper'e tek şart! Galatasaray Dursun Özbek'ten zam için Barış Alper'e tek şart!
Juventus - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Juventus - Borussia Dortmund maçı canlı izle şifresiz Gündem Juventus - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Juventus - Borussia Dortmund maçı canlı izle şifresiz
Benfica - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Benfica - Karabağ maçı canlı izle şifresiz Gündem Benfica - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Benfica - Karabağ maçı canlı izle şifresiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray – Liverpool maçı, "Macar Derbisine" sahne olacak
2
Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Jhon Duran
3
Zetterer'den Galatasaray açıklaması!
4
Sofyan Amrabat: "Fenerbahçe elenince değişiklik istedim"
5
Almanya'da Galatasaray korkusu!
6
Galatasaray'da Frankfurt maçında üç isim kulübeye!
7
Tudor'dan Kenan Yıldız ve Del Piero kıyaslamasına tepki

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.