Haber Tarihi: 01 Ekim 2025 12:32 - Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 12:32

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 1 Ekim 2025

Bugün (1 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 1 Ekim maç takvimi

1 Ekim Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 1 Ekim Çarşamba günün maçları listesi...
1 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 1 Ekim maç takvimi

1 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United (TRT 1)

19:45 Karabağ - Kopenhag (TRT Tabii Spor)

22:00 Napoli - Sporting CP (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Arsenal - Olympiakos (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Monaco - Manchester City (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Villarreal - Juventus (TRT 1)

22:00 Barcelona - PSG (TRT Tabii Spor)

