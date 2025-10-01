Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 1 Ekim 2025

1 Ekim Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 1 Ekim Çarşamba günün maçları listesi...1 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 1 Ekim maç takvimiUEFA Şampiyonlar Ligi19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United (TRT 1)19:45 Karabağ - Kopenhag (TRT Tabii Spor)22:00 Napoli - Sporting CP (TRT Tabii Spor 5)22:00 Arsenal - Olympiakos (TRT Tabii Spor 2)22:00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)22:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)22:00 Monaco - Manchester City (TRT Tabii Spor 1)22:00 Villarreal - Juventus (TRT 1)22:00 Barcelona - PSG (TRT Tabii Spor)