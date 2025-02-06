Bugün kar yağacak mı, var mı? İstanbul'a kar yağacak mı?

Sibiryadan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a dün öğle saatlerine giriş yaptı. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken deniz seviyesine yakın ilçelerde sulu kar şeklinde yüzünü gösterdi. İstanbul'un bazı noktalarında şehir beyaza büründü. Kar yağışı gece de aralıklarla etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekidle kar yağışı görüldü.



İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'da, belediye birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle olumsuz hava koşullarına karşı koordinasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.



İstanbul'da bugün de sulu akr ve kar şeklinde olan yağış orta kuvvetli olarak sürecek. Hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle eksi 2 derece olacak.



KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.



İSKİ'DEN MESAJ

İSKİ'den ise İstanbullulara sms gönderildi.



Mesajda "İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir." denildi.



Açıklamada, alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceğinin unutulmaması vurgulandı.



17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 17 il için sarı kodlu kar yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı.

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