Bucks'ın sezonu beklenmedik bir şekilde biterse, Bud gidici olabilir!

Milwaukee Bucks'ın sezonunun "beklenmedik bir şekilde" sona ermesi durumunda, başantrenör Mike Budenholzer ile ekibin yollarını ayırmasının beklendiği iddia edildi.



Bucks, Budenholzer'a işini sürdürebilmesi için takımın ne kadar ilerlemesi gerektiği konusunda bir yetki vermemiş olsa da, ekip Brooklyn Nets'e karşı aldığı 3. maç galibiyetinin ardından, Doğu Konferansı yarı finalleri serisinde 2-1 geride bulunuyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Budenholzer'ın durumu hakkında şunları söyledi:



"Eğer 3. maç onlar için bu serinin zirve noktasıysa, bence Bud'ı tutmaları pek olası değil. Sözleşmesinde bir yıl kaldı. Kontratını sezon başında veya ölü sezonda uzatabilirlerdi, ama bunu yapmamayı tercih ettiler. Bu sene gerçekten durumuna bakacaklardı. Takımı seride geri döndürüp kazanmak durumunda mı bilmiyorum. Eğer beklenmedk bir şekilde biterse, kalacağını hayal etmek zor."



ESPN'den Malika Andrews, Bucks'ın takımın gelecekte nasıl daha iyi olabileceği ve Giannis Antetokounmpo'ın şampiyonluk ihtimallerini arttırabileceği konusunda en azından "ilerleme" göstermesi gerektiğini ekledi.



Andrews, Bucks'ın 2019'da Doğu Konferansı Finalleri'nde Toronto Raptors'a 2-0 önde gittiklerinde ve ardından 2020'de Miami Heat tarafından ikinci turda elendiklerinde, sezonlarının "beklenmedik" bir şekilde sonlanmış olduğunu da sözlerine ekledi.



