Haber Tarihi: 10 Şubat 2025 18:04 - Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 18:04

Borsa neden düştü, düşüyor bugün? 10 Şubat 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Peki, borsa neden düştü, düşüyor bugün?

Borsa neden düştü, düşüyor bugün? 10 Şubat 2025
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Yurt içinde Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin %4,33 artması ve yıllık bazda %41,16 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Ancak gelen veriler beklentileri aşarak borsada satış baskısını artırdı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE): Aylık %3,06, yıllık %27,20 arttı.

TÜFE: Aylık %4,33 artış beklenirken daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, borsada negatif fiyatlamalara neden oldu. Aynı zamanda küresel ticaret savaşlarının etkisi de piyasaları olumsuz yönde etkiliyor.

Borsa bugün neden düştü?

BIST 100 endeksi, güne %0,86 düşüşle 9.918 puandan başladı ve gün içinde 9.754 - 9.918 bant aralığında dalgalandı. Saat 12.41 itibarıyla %1,62 kayıpla 9.867 puanda işlem görüyor.

Borsa Neden Düşüyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek "mağdur" olarak yer aldı.

Soruşturmanın nedeni
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İmamoğlu'nun bir panel konuşmasında Başsavcı Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. İddianamede, halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gürlek'in, geçmişte terör davalarına bakan ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu belirtildi. Bu görevleri sırasında, başta DHKP/C olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef alındığı vurgulandı.

İddianamede yer alan suçlamalar
İddianamede, İmamoğlu'nun konuşmasının Gürlek'i hedef gösterdiği ve "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, İmamoğlu'nun kullandığı ifadelerin kamu görevlisi Gürlek'i küçük düşürücü nitelikte olduğu ve düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı belirtildi.

27 Ocak'taki basın toplantısında İmamoğlu'nun, mahkemelerde görevli bir bilirkişiyi hedef göstererek "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek" suçunu işlediğine ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. Ayrıca, kamu görevlerinden men edilmesi de istendi.
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