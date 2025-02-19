Borsa neden düştü, düşüyor? 19 Şubat 2025

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan hakkında, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma başlattı:



"Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan TURHAN isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan TURHAN hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup şüpheliler Orhan TURHAN ve Mehmet Ömer Arif ARAS'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünetalimat verilmiştir"

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