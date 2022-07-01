Boksta bir altın da Batuhan Çiftçi'den

Milli boksör Batuhan Çiftçi, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya uzanmayı bildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boksta bir altın da Batuhan Çiftçi'den
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01 Temmuz 2022 22:03
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 57 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Batuhan, erkekler 57 kiloda Cezayirli Oussama Mordjane ile karşılaştı.

Rakibini yenen Batuhan Çiftçi, altın madalya kazandı.

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