Boksta bir altın da Batuhan Çiftçi'den

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 57 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Batuhan, erkekler 57 kiloda Cezayirli Oussama Mordjane ile karşılaştı.
Rakibini yenen Batuhan Çiftçi, altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Batuhan, erkekler 57 kiloda Cezayirli Oussama Mordjane ile karşılaştı.
Rakibini yenen Batuhan Çiftçi, altın madalya kazandı.
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