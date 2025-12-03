Bodrumspor, derbide geri dönüp turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrumspor 2-1'lik skorla kazandı.
Muğlaspor, 21. dakikada Mustafa Erkasap'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.
Bodrumspor, 55. dakikada İsmail Tarım ve 90+1. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golleriyle turladı.
Bu sonuçla birlikte Bodrumspor kupada grup aşamasına yükseldi.
