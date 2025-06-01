Bodrum FK Beşiktaş maçı HD izle canlı, Bodrum BJK Canlı bein sports 1 linki
Haber Tarihi: 01 Haziran 2025 18:16 -
Güncelleme Tarihi:
01 Haziran 2025 18:16
Bodrum FK Beşiktaş maçı HD izle canlı, Bodrum BJK Canlı bein sports 1 linki
Bodrum - Beşiktaş maçı beIN Sports 1, şifresiz yayın linki | Bodrum - Beşiktaş maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Bodrum - Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bodrum - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bodrum - Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları
Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Geçen hafta Trendyol Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi.
Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak. Siyah-beyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi. Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve Ciro Immobile'nin golleriyle mağlup etmişti. Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.
BODRUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı Pawel Malec oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
- Eksikler
Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Milot Rashica ve Elan Ricardo karşılaşmada forma giyemeyecek.