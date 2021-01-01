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Bir scout: "Cousins Houston'da çok kötüydü, Clippers'ta da değişmez"

Bir Doğu Konferansı scout'ı, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ın "Houston Rockets için oldukça kötü" olduğunu ve bunun LA Clippers ile değişeceğini düşünmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir Doğu Konferansı scout'ı, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ın "Houston Rockets için oldukça kötü" olduğunu ve bunun LA Clippers ile değişeceğini düşünmediğini söyledi.

30 yaşındaki Cousins'ın, Houston'dan ayrılmasının ardından Clippers yolunda olduğu haberleri ortaya çıkmıştı. Gelişi çoğu taraftar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazılarının kendisinin etkili olacağına dair şüpheleri bulunuyor.

Bir lig scout'ının NBA Analysis Network'e söylediklerine göre, DeMarcus kendi kabuğundan çıkabilmiş değil:

"Cousins Rockets'ta oldukça kötüydü ve Clippers ile bunun değişeceğini zannetmiyorum. Bir zamanlar sahip olduğu dominant hücum oyununa sahip değil ve şimdi de kendi kabuğundan henüz çıkamadı. Dış bölgede savunma yapamamasını da buna eklediğiniz zaman, başka bir takımla bir fırsat yakalamasının bu kadar uzun sürmesine şaşmamak gerek."

"DAKİKA BİLE ALAMAZ..."

Başka bir kaynak ise, Boogie'nin Clippers için süre bile alamayabileceğini öne sürdü:

"Cousins'ın Clippers ile süre alması için pek bir yol yok gibi görünüyor. Serge Ibaka, savunma tarafında gerekli alan boşluğunu yaratan çevik bir savunmacı. Ivica Zubac, savunmaları için sağlam bir çember savunuculuğu sağlıyor ve aynı zamanda etkili de bir bitirici. Cousins genellikle topla çok fazla şey yapmaya çalışan bir oyuncu ve savunmada yapamadıklarını, başkalarının toparlaması gerekiyor."

Bu sezon 25 maçta Cousins, %37 şut isabeti ile 9.6 sayı, 7.6 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.


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