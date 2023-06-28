Haber Tarihi: 28 Haziran 2023 16:28 - Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 16:28

BİM, A101, ŞOK market bayramda açık mı? 28 haziran bugün BİM, A101, ŞOK açık mı?

Bayramda ŞOK açık mı sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram günleri süresince ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bayramda marketlerin çalışma saatleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Araştırılanlar arasında ŞOK da yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı'nın 1. 2. 3. ve 4. günü ŞOK marketler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili marketin resmi açıklamalarına dönüldü. Peki, bayramda ŞOK açık mı, saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

BİM, A101, ŞOK market bayramda açık mı? 28 haziran bugün BİM, A101, ŞOK açık mı?
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Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran, 1 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram süresince en merak edilen sorulardan bir tanesi de zincir marketlerin bayram süresince açık olup olmayacağı. BİM-A101-ŞOK mağazalarının çalışma günleri ve çalışma saatleri merak ediliyor.
ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI? ŞOK MARKET KURBAN BAYRAMI'NDA SAAT KAÇTA AÇILACAK, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. ŞOK marketin de bayramın ilk günü saat 12:00'de kalan günler ise saat 09:00, 21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI? BİM MARKET KURBAN BAYRAMI'NDA SAAT KAÇTA AÇILACAK, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. BİM, Kurban Bayramı'nın 1 ve 2. günü kapalı olacak. Türkiye genelinde tüm mağazalar ise 30 Haziran Cuma günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI? A101 MARKET KURBAN BAYRAMI'NDA SAAT KAÇTA AÇILACAK, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır. A101'in bayramın ilk günü saat 12:00'de kalan günler ise saat 09:00, 21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

26-27 HAZİRAN AÇIK VE KAPALI OLAN İŞLETMELER NELER?


26-27 Haziran günü marketler ve mahalle bakkallarının büyük bir çoğunluğu açık olacak. AVM'lerde benzer şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

26-27 Haziran tarihi idari izin kapsamında olacağından kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Özel bankalar çalışmaya devam edecek.

Sağlık Ocağı olarak da bilinen Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak. Eczaneler ise bugün (26 Haziran) saat 19.00'a kadar açık olacak. Yarın ise arefe olacağından yarım gün hizmet verecek. Kurban Bayramında ise nöbetçi eczaneler açık olacak. Noterler bugün ve yarın benzer şekilde çalışacak.

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