BİM, A101, ŞOK market bayramda açık mı? 28 haziran bugün BİM, A101, ŞOK açık mı?

Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran, 1 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Bayram süresince en merak edilen sorulardan bir tanesi de zincir marketlerin bayram süresince açık olup olmayacağı. BİM-A101-ŞOK mağazalarının çalışma günleri ve çalışma saatleri merak ediliyor.ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. ŞOK marketin de bayramın ilk günü saat 12:00'de kalan günler ise saat 09:00, 21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. BİM, Kurban Bayramı'nın 1 ve 2. günü kapalı olacak. Türkiye genelinde tüm mağazalar ise 30 Haziran Cuma günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır. A101'in bayramın ilk günü saat 12:00'de kalan günler ise saat 09:00, 21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.26-27 Haziran günü marketler ve mahalle bakkallarının büyük bir çoğunluğu açık olacak. AVM'lerde benzer şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.26-27 Haziran tarihi idari izin kapsamında olacağından kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Özel bankalar çalışmaya devam edecek.Sağlık Ocağı olarak da bilinen Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak. Eczaneler ise bugün (26 Haziran) saat 19.00'a kadar açık olacak. Yarın ise arefe olacağından yarım gün hizmet verecek. Kurban Bayramında ise nöbetçi eczaneler açık olacak. Noterler bugün ve yarın benzer şekilde çalışacak.