Bilyoner ile maç önü: Rangers - Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç Rangers ile Alman Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Leverkusen Avrupa Ligi'nde 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
- Rangers'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta mağlubiyet çıkmadı.
- Leverkusen tüm kulvarlarda toplam 10 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik aldı.
- Rangers bu sezon oynadığı iç saha maçlarında sadece 3 kez gol atamadı.
- Leverkusen son 6 deplasmanda da gol atmayı başardı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Rangers: Jermaine Defoe, Ryan Jack
Leverkusen: Sven Bender, Kevin Volland
MUHTEMEL 11'LER
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Edmundson, Barisic, Aribo, Davis, Arfield, Hagi, Morelos, Kent
Leverkusen: Hradecky, Lars Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Havertz, Paulinho, Diaby, Alario
İDDAA YORUMU
Gölge Adam: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. İskoç ekibi, liginde lider Celtic'in 13 puan gerisinde bulunuyor. İskoçya Kupası'na da veda ettiler. Bir önceki turda Braga'yı elemeyi başardılar. Leverkusen ise lig, kupa ve Avrupa'da yoluna devam ediyor. Oldukça formdalar. Oynadıkları son 10 resmi maçta sadece 1 kez kaybettiler. Ligde son olarak da sahalarında zor geçmesini beklediğimiz karşılaşmada Frankfurt'u 4-0 gibi net bir skorla geçtiler. Bu maç öncesinde konuk ekipte Sven Bender ve Kevin Volland'ın sakatlıkları devam ediyor. Rangers'ta da Helander sakatlığı gerekçesiyle bu maçta forma giyemeyecek. İki takım arasında belli bir kalite farkı var. Rangers taraftarı önünde vazgeçmeyecektir. Ancak tehlikeli ayaklara sahip olan konuk ekip, avantajlı bir skorla Almanya'ya döner. Önerim 02ç.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Leverkusen Avrupa Ligi'nde 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
- Rangers'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta mağlubiyet çıkmadı.
- Leverkusen tüm kulvarlarda toplam 10 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik aldı.
- Rangers bu sezon oynadığı iç saha maçlarında sadece 3 kez gol atamadı.
- Leverkusen son 6 deplasmanda da gol atmayı başardı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Rangers: Jermaine Defoe, Ryan Jack
Leverkusen: Sven Bender, Kevin Volland
MUHTEMEL 11'LER
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Edmundson, Barisic, Aribo, Davis, Arfield, Hagi, Morelos, Kent
Leverkusen: Hradecky, Lars Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Havertz, Paulinho, Diaby, Alario
İDDAA YORUMU
Gölge Adam: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. İskoç ekibi, liginde lider Celtic'in 13 puan gerisinde bulunuyor. İskoçya Kupası'na da veda ettiler. Bir önceki turda Braga'yı elemeyi başardılar. Leverkusen ise lig, kupa ve Avrupa'da yoluna devam ediyor. Oldukça formdalar. Oynadıkları son 10 resmi maçta sadece 1 kez kaybettiler. Ligde son olarak da sahalarında zor geçmesini beklediğimiz karşılaşmada Frankfurt'u 4-0 gibi net bir skorla geçtiler. Bu maç öncesinde konuk ekipte Sven Bender ve Kevin Volland'ın sakatlıkları devam ediyor. Rangers'ta da Helander sakatlığı gerekçesiyle bu maçta forma giyemeyecek. İki takım arasında belli bir kalite farkı var. Rangers taraftarı önünde vazgeçmeyecektir. Ancak tehlikeli ayaklara sahip olan konuk ekip, avantajlı bir skorla Almanya'ya döner. Önerim 02ç.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın