Bilyoner ile maç önü: Atletico Madrid - Villarreal

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Villarreal ile oynadığı son dokuz La Liga maçının sadece birini kazanan Atletico Madrid (4B 4M), daha önceki yedi karşılaşmada beş galibiyet almıştı (1B 1M).
- La Liga'da Madrid takımlarına rakip olduğu son beş maçta mağlubiyet almayan Villarreal (2G 3B), son üç karşılaşmada kalesinde gol görmedi.
- La Liga'nın çıktığı 24 maçta 40 puan toplayan Atletico Madrid, ilk 24 haftalar itibarıyla 2011/12'den (32) bu yana en az puan kazandığı sezonu yaşıyor.
- Bu sezon La Liga'da yediği gollerin en büyük bölümünü karşılaşmaların ikicni yarılarında kalesinde gören takım Villarreal (%72; 23/32).
- Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone'nin La Liga kariyerinde en az beş kez karşılaştığı rakipleri arasında en az mağlup ettiği iki teknik direktörden biri Villarreal'in başındaki Javier Calleja (1; Zinedine Zidane ile birlikte).
EKSİKLER, CEZALILAR
Atletico Madrid: Lemar, Herrera
Villarreal: Morlanes, Quintilla
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Felipe, Renan Lodi; Vitolo, Partey, Koke, Saul; Alvaro Morata, Correa
Villarreal: Sergio Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Funes Mori, Ruben Pena; Manu Trigueros, Iborra; Gerard Moreno, Cazorla, Moi Gomez; Alcacer
İDDAA YORUMU
Gölge Adam: İspanya LaLiga'nın 25'inci haftasında Atletico Madrid sahasında Villarreal'i konuk edecek. İç sahada son 4 maçında bileği bükülmeyen Atletico son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 ile geçmeyi başardı. Maçın hemen başında buldukları golden sonra yine işin savunma kısmını iyi yaptılar. Liverpool o maçta isabetli şut atamadı. Klasik Atletico, skoru aldığı zamanlarda bunu hep yapıyorlar. Ligde de Şampiyonlar Ligi sıralamasında sınırdalar. Yukarı doğru ivme göstermeleri gerekiyor. Villarreal'de rakibi gibi Şampiyonlar Ligi yarışı veriyor. Onlar da oynadıkları son 4 resmi maçta kaybetmedi. Hücum yönünde hiçbir sıkıntıları yok. Sadece kalelerini savunma konusunda problem yaşıyorlar. Atletico Madrid, 2 puan gerisindeki rakibini iç sahada mağlup ederek Şampiyonlar Ligi avantajlı duruma geçer.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Villarreal ile oynadığı son dokuz La Liga maçının sadece birini kazanan Atletico Madrid (4B 4M), daha önceki yedi karşılaşmada beş galibiyet almıştı (1B 1M).
- La Liga'da Madrid takımlarına rakip olduğu son beş maçta mağlubiyet almayan Villarreal (2G 3B), son üç karşılaşmada kalesinde gol görmedi.
- La Liga'nın çıktığı 24 maçta 40 puan toplayan Atletico Madrid, ilk 24 haftalar itibarıyla 2011/12'den (32) bu yana en az puan kazandığı sezonu yaşıyor.
- Bu sezon La Liga'da yediği gollerin en büyük bölümünü karşılaşmaların ikicni yarılarında kalesinde gören takım Villarreal (%72; 23/32).
- Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone'nin La Liga kariyerinde en az beş kez karşılaştığı rakipleri arasında en az mağlup ettiği iki teknik direktörden biri Villarreal'in başındaki Javier Calleja (1; Zinedine Zidane ile birlikte).
EKSİKLER, CEZALILAR
Atletico Madrid: Lemar, Herrera
Villarreal: Morlanes, Quintilla
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Felipe, Renan Lodi; Vitolo, Partey, Koke, Saul; Alvaro Morata, Correa
Villarreal: Sergio Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Funes Mori, Ruben Pena; Manu Trigueros, Iborra; Gerard Moreno, Cazorla, Moi Gomez; Alcacer
İDDAA YORUMU
Gölge Adam: İspanya LaLiga'nın 25'inci haftasında Atletico Madrid sahasında Villarreal'i konuk edecek. İç sahada son 4 maçında bileği bükülmeyen Atletico son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 ile geçmeyi başardı. Maçın hemen başında buldukları golden sonra yine işin savunma kısmını iyi yaptılar. Liverpool o maçta isabetli şut atamadı. Klasik Atletico, skoru aldığı zamanlarda bunu hep yapıyorlar. Ligde de Şampiyonlar Ligi sıralamasında sınırdalar. Yukarı doğru ivme göstermeleri gerekiyor. Villarreal'de rakibi gibi Şampiyonlar Ligi yarışı veriyor. Onlar da oynadıkları son 4 resmi maçta kaybetmedi. Hücum yönünde hiçbir sıkıntıları yok. Sadece kalelerini savunma konusunda problem yaşıyorlar. Atletico Madrid, 2 puan gerisindeki rakibini iç sahada mağlup ederek Şampiyonlar Ligi avantajlı duruma geçer.
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