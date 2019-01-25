Bilyoner.com'da Djokovic-Nadal finali heyecanı

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Dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 2 numarası Rafael Nadal, senenin ilk grand-slami olan Avustralya Açık finalinde karşı karşıya geliyor.Novak Djokovic, yarı finalde Lucas Pouille karşısında oldukça rahat bir galibiyet elde etti. Rafael Nadal da benzer senaryoyu Stefanos Tsitsipas karşısında gerçekleştirdi. Nadal, finale gelene kadar rakiplerine hiç set vermedi. Djokovic ise Shapovalov'a 1, Medvedev'e 1 olmak üzere toplam 2 set verdi.İki oyuncu arasındaki 52 maçın 27'sini Djokovic, 25'ini Nadal kazandı. Geçen yıl oynadıkları 2 maçtan birinde Nadal, diğerinde Djokovic güldü. Yapay sert zeminde oynanan 19 maçta ise 14 kez Djokovic, 5 kez Nadal kazandı. Nadal'ın Djokovic'e karşı kazandığı maçların 21'i toprak zeminde oynandı. Bu nedenle iki oyuncu arasında, zemine bağlı bir üstünlük farklılığı da mevcut.Ayrıca, iki oyuncu arasında oynanan 10 finalin 7'sini de Novak Djokovic kazandı.Otoriteler de bu maçta Novak Djokovic'in açık bir şekilde favori olduğunu düşünüyor. Bu nedenle tercihimiz Novak Djokovic olacak.