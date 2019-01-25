Warning: mysql_connect(): Connection timed out in /home/superspo/new_sx/_inc/dbcon.inc on line 39

Warning: mysql_set_charset() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/superspo/new_sx/_inc/dbcon.inc on line 47
Bilyoner.com'da Djokovic-Nadal finali heyecanı
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Sinan Gümüş'e kanca! Önce Benfica, bu kez...
  •  
    Terim'den Alper Potuk transferine 2013 vetosu
  •  
    G.Saray'a rapor verdiler Transferde son durum

Bilyoner.com'da Djokovic-Nadal finali heyecanı

Avustralya Açık'ta dünya 1 numarası Djokovic ile 2 numarası Rafael Nadal karşı karşıya geliyor, Bilyoner.com'da bu mücadeleye 'Tek Maç' fırsatı ile oynama heyecanı yaşanıyor.

Kaynak: Sporx.com
Bilyoner.com'da Djokovic-Nadal finali heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2019 16:56
Dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 2 numarası Rafael Nadal, senenin ilk grand-slami olan Avustralya Açık finalinde karşı karşıya geliyor.

Novak Djokovic, yarı finalde Lucas Pouille karşısında oldukça rahat bir galibiyet elde etti. Rafael Nadal da benzer senaryoyu Stefanos Tsitsipas karşısında gerçekleştirdi. Nadal, finale gelene kadar rakiplerine hiç set vermedi. Djokovic ise Shapovalov'a 1, Medvedev'e 1 olmak üzere toplam 2 set verdi.

İki oyuncu arasındaki 52 maçın 27'sini Djokovic, 25'ini Nadal kazandı. Geçen yıl oynadıkları 2 maçtan birinde Nadal, diğerinde Djokovic güldü. Yapay sert zeminde oynanan 19 maçta ise 14 kez Djokovic, 5 kez Nadal kazandı. Nadal'ın Djokovic'e karşı kazandığı maçların 21'i toprak zeminde oynandı. Bu nedenle iki oyuncu arasında, zemine bağlı bir üstünlük farklılığı da mevcut.

Ayrıca, iki oyuncu arasında oynanan 10 finalin 7'sini de Novak Djokovic kazandı.

Otoriteler de bu maçta Novak Djokovic'in açık bir şekilde favori olduğunu düşünüyor. Bu nedenle tercihimiz Novak Djokovic olacak.

BİLYONER'DE BU MAÇA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN




Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için