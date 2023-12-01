Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 17:47

Bilim adamı nasıl yazılır? TDK'ya göre bilim insanı cümle içinde nasıl yazılır?

Bilim adamı nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre bilim adamı mı, bilim insanı mı? "Bilim adamı" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Bilim adamı" kelimesidir. Peki, "Bilim adamı" nasıl yazılır? İşte "Bilim adamı" kelimesinin TDK'ya göre doğru ve yanlış yazımı nedir? İşte örnek cümleler

Bilim adamı nasıl yazılır? TDK'ya göre bilim insanı cümle içinde nasıl yazılır?
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"Bilim adamı" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Bilim adamı" kelimesidir. "Bilim adamı" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Bilim adamı" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
BİLİM ADAMI NASIL YAZILIR?

"Bilim adamı," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Bilim adamı" şeklinde doğru bir şekilde yazılır.

TDK'YA GÖRE "BİLİM ADAMI" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

Bilim adamı kelimesinin doğru yazılışı:

Bilim adamı kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "Bilim adamı" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "Bilimadamı" şeklindedir.

Bilim insanı cümle içerisinde yazılırken 'biliminsanı, Biliminsanı' şeklinde yazılırsa yanlış olmaktadır. Doğru kullanımı ayrı olarak 'bilim insanı' şeklinde olacaktır. Eğer cümle başında Bilim insanı yazılacak ise; 'Bilim insanı' şeklinde yazılmalıdır.

Örnek cümle:

Bilim adamı, yeni bir keşif yapmak için deneyler yapar ve araştırmalar yapar.


BİLİM ADAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

"Bilim adamı," bilimle uğraşan, bilimsel araştırmalar yapan ve genellikle belirli bir uzmanlık alanında çalışan kişiyi ifade eder. Bu terim, genellikle akademik bir geçmişe sahip olan ve bilimsel yöntemleri kullanarak yeni bilgiler üreten kişileri tanımlar.

Bilim adamları, genellikle üniversitelerde, araştırma enstitülerinde veya özel sektörde çalışabilirler. Bilim adamının görevleri arasında deneyler yapmak, verileri analiz etmek, makaleler yazmak, konferanslara katılmak ve bilimsel topluluklarla etkileşimde bulunmak gibi aktiviteler bulunabilir.

Bu terim genelde erkek bilim profesyonellerini ifade etmek için kullanılır, ancak "bilim insanı" ifadesi cinsiyet neutral bir alternatif olarak daha yaygın olarak tercih edilmektedir.
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