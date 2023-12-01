Bilim adamı nasıl yazılır? TDK'ya göre bilim insanı cümle içinde nasıl yazılır?

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" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi.'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "" kelimesidir. "" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "" nasıl yazılır sorusunun cevabı…"Bilim adamı," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Bilim adamı" şeklinde doğru bir şekilde yazılır.Bilim adamı kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "şeklindedir.Bilim insanı cümle içerisinde yazılırken 'biliminsanı, Biliminsanı' şeklinde yazılırsa yanlış olmaktadır. Doğru kullanımı ayrı olarak 'bilim insanı' şeklinde olacaktır. Eğer cümle başında Bilim insanı yazılacak ise; 'Bilim insanı' şeklinde yazılmalıdır.Bilim adamı, yeni bir keşif yapmak için deneyler yapar ve araştırmalar yapar."Bilim adamı," bilimle uğraşan, bilimsel araştırmalar yapan ve genellikle belirli bir uzmanlık alanında çalışan kişiyi ifade eder. Bu terim, genellikle akademik bir geçmişe sahip olan ve bilimsel yöntemleri kullanarak yeni bilgiler üreten kişileri tanımlar.Bilim adamları, genellikle üniversitelerde, araştırma enstitülerinde veya özel sektörde çalışabilirler. Bilim adamının görevleri arasında deneyler yapmak, verileri analiz etmek, makaleler yazmak, konferanslara katılmak ve bilimsel topluluklarla etkileşimde bulunmak gibi aktiviteler bulunabilir.Bu terim genelde erkek bilim profesyonellerini ifade etmek için kullanılır, ancak "bilim insanı" ifadesi cinsiyet neutral bir alternatif olarak daha yaygın olarak tercih edilmektedir.