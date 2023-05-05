Big Chef halka arz kaç lot düşer, verir? Big Chef halka arz fiyatı ve kodu

BigChefs Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

22,50 TL'den

BigChefs Ne Zaman Halka Arz Olacak?

3-4-5 Mayıs 2023

BigChefs Sembolü Ne Olacak? BigChefs Borsa Kodu

"BIGCH"

BigChefs Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

832 Milyon TL

BigChefs Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

42%'dir.

37 milyon

BigChefs Kimin? BigChefs Ortaklık Yapısı

30,20%

29,53%

40,27%'si

BigChefs Halka Arz Kaç Lot Verir?

BigChefs payları "Bireysele Eşit Dağıtım" yöntemiyle yapılacak

1 milyon katılım olursa 30 lot (675 TL)

(675 TL) 1,2 milyon katılım olursa 24 lot (540 TL)

(540 TL) 1,5 milyon katılırım olursa 20 lot (450 TL)

(450 TL) 1,7 milyon katılım olursa 17 lot (383 TL)

(383 TL) 2 milyon katılım olursa 15 lot (338 TL) düşecek.

BigChefs Finansal Gücü

2020 Yılı: 157,9 milyon TL

157,9 milyon TL 2021 Yılı: 277,7 milyon TL

277,7 milyon TL 2022 Yılı: 894,7 milyon TL

Hasılat:

Satışların Maliyeti ve Brüt Kâr:

Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusuna onay verildiğini duyurdu. Peki, Big Chefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Big Chefs halka arz eşit mi, oransal mı, fiyatı ne kadar?BigChefs hissesihalka arz olacak.BigChefs halka arz tarihiniolarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olarak belirlendi.BigChefs hissesinin sembolüolacak.BigChefs halka arzının büyüklüğüolarak açıklandı.BigChefs'in halka arz açıklık oranıToplamdaadet lot dağıtılacaktır.BigChefs şirketinin 3 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının'si Fethi Saruhan Tan'a,'ü Gamze Hatice Cireli'ye,LuxChefs'e aittir. (Yukarıdaki Resim)Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri;2020, 2021 ve 2022 yıl sonu itibarıyla sırasıyla 157,9 milyon TL, 277,7 milyon TL ve 894,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.Dönemler itibarıyla bahse konu artışların temel sebepleri: Covid-19 pandemisi sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarındaki sınırlı faaliyete karşılık 2022 yılında tam kapasite ile çalışabilme, şirketin birebir restoranlarındaki net satiş rakamlarındaki büyüme, ilgili yıllarda açtığı restoranlar ve bayilik modelindeki büyüme hacminden kaynaklanmaktadır.2020, 2021 ve 2022 yıl sonu itibarıyla sirasiyla 109,4 milyon TL, 199,4 milyon TL ve 616,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin brüt kârı, 31.12.2021'de sona eren mali dönemde bir önceki döneme göre 61,3%'lük artış ile 78,3 milyon TL tutara, 31.12.2022'de sona eren mali dönemde bir önceki döneme göre 254,9%'luk artış ile 277,8 milyon TL tutara ulaşmıştır.Şirketin brüt kâr marjı 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren mali dönemlerde sırasıyla 30,7%, 28,2% ve 31,1% olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar 2020 ve 2021 yılında Covid-19 pandemisi sebebiyle faaliyetler sınırlı olarak gerçekleştirilse de faydalanılan Kısa Çalışma Ödeneği ve yapılan maliyet tasarrufları ile brüt kâr marjını belirli seviyede tutabilmiştir. 2022 mali döneminde kısıtlamaların kaldırılması ile brüt kâr 31,1% olarak gerçekleşmiştir.(Kaynak: BigChefs Halka Arz Taslak İzahnamesi)BigChefs olarak halka arza karar verdiklerini aktaran Cizreli, bu sene içinde şimdide onay sürecinde olduklarını dile getirerek, "Sektör çok kârlı bir sektör, önü çok açık ki Deloitte raporu da bunu gösteriyor. Artık hizmet sektörünü de sanayi ve enerji sektörü gibi halka arzlarda görüyor olacağız. Biz de sektörün de lideri olarak bu konuda bayrağı önden taşımak istiyoruz. Hizmet sektörünün de şeffaf, kurumsal ve halka açık bir şekilde karlı büyümesini devam ettireceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.Deloitte'un raporuna dikkat çeken Cizreli, söz konusu raporun, sektörün önümüzdeki senede büyüyeceğini ortaya koyduğunu belirtti.Raporda, sektörün 2023'ün 415 milyar TL ile kapatacağı öngörülürken 2026'ya kadar senelik yüzde 39.9 sektörün büyümesi tahmin ediliyor.2022'de gıda fiyatlarında yüzde 140'lık bir artış olduğunu söyleyen Cizreli, "Aslında bu sadece gıda değil, enerji fiyatları da var bunun içinde, yani yüzde 185'lik bir artış da oldu enerji fiyatlarında. Tabi bunların hepsi bizim maliyetlerimizi etkileyen şeyler. Bizim mönüye yaptığımız zam 2022 yılı boyunca yüzde 120 oranında oldu" diye konuştu.İleriye dönük satın alma, stoklama yani doğru bir tedarik zinciri yönetimiyle maliyetleri belli bir yerde tutmaya çalıştıklarını belirten Cizreli, özellikle tedarik zincirini verimli şekilde yönetebilmenin önemine dikkat çekti.Yatırımlara ilişkin de bilgi veren Cizreli, Almanya ve Belçika pazarından sonra en son geçen hafta Afrika pazarında Libya'da restaurant açtıklarını dile getirdi."Afrika pazarına da çok inanıyoruz. Türkiye'de de en son Urfa'da yeni bir yer açtık. 2023'te de yine büyüme planlarımız doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz" diyen Cizreli, deprem bölgesinde yapılananlara ilişkin de, "Ekibimizle ilk günden itibaren aslında biz bütün şefler olarak bölgeye indik, önce kumanyalar yapıp gönderdik İstanbul'dan TIR'larla. Tabi ilk refleksimiz mesleğimizden dolayı karın doyurmaktı. Artık kalıcı refah için de çalışıyoruz. TÜRYİD üyeleriyle birlikte Hatay'ın o Uzun Çarşı'yı tekrar ayağa kaldırmak için oradaki esnafı tekrar ayağa kaldırmak için orayı prefabrik bir yapıda yapmak üzere çalışmalara başladık. Bu haftasonu bitiyor, önümüzdeki haftasonu esnafımız oraya yerleşecek ve 71 tane Uzun Çarşı esnafı orada tekrar üretimlerine ve satışlarına başlayacak" dedi.Cizreli, oradaki şeflerle birlikte oradaki gastronomik hafızayı yaşatmaları yönünde çabaladıklarını ifade ederek, "Çünkü şuna inanıyoruz, bu kalıcı refah çalışmalarını yaparsak, bölgede göç duracak, istihdam aratacak ve o bölge tekrar kalkınacak" ifadelerini dile getirdi.Forbes Dergisi'nin "50 yaş üzeri 50 etkin kadın Lider" listesine bu yıl girme başarısını gösterdiğini aktaran Cizreli, artık dünyanın daha çok onarıcı ve çevik liderlere ihtiyacı var ve kadınlara büyük görevler ve roller düştüğünü sözlerine ekledi.