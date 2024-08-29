Haber Tarihi: 29 Ağustos 2024 11:08 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 11:08

BESYO tercihleri ne zaman? 2024 BESYO tercih tarihleri

2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20-26 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Parkur sınavlarının ardından gözler BESYO tercih tarihlerine çevrildi. Peki, BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? BESYO tercih kılavuzu yayımlandı mı?

BESYO tercihleri ne zaman? 2024 BESYO tercih tarihleri
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Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan BESYO sınav süreci sona erdi. 26 Ağustos'ta sona eren sınav sonuçları ardından tercih süreci başlayacak. 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemlerİ ilk kez ÖSYM tarafından yapılacak.

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

BESYO tercihleri için ÖSYM henüz bir tarih bilgilendirmesi bulundu. Tercih süreciyle ilgili bilindirme ÖSYM resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

YKS ek tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle BESYO tercih sürecinin eylül ayı ortasına kadar başlaması bekleniyor.
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