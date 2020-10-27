Beşiktaş'tan sakatlık önleme hamlesi

Beşiktaş, Monilabb Dijital Sistemleri ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Haber; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan sakatlık önleme hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2020 18:23
Beşiktaş Kulübü, futbolcu sakatlıklarını önleme amacıyla Monilabb Dijital Sistemleri ile iş birliği anlaşması yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iş birliği çerçevesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri bünyesinde kurulacak laboratuvarda günlük ölçümler yapılacak ve Monilabb yapay zeka yazılımı sayesinde futbolcuların sakatlık risk oranları tespit edilecek.

Monilabb yapay zeka yazılımı sayesinde elde edilecek sakatlık risk oranları, sağlık ve atletik performans departmanlarının gerekli önlemleri alabilmesine imkan sağlayacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için