Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Pascal Nouma'ya, Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Pascal Nouma'ya, Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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