Beşiktaş'ta yöneticilerden Sergen Yalçın'a N'Sakala tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Kasımpaşa maçını kaybederek Galatasaray'la arasındaki puan farkını açma fırsatını teperken, ilk yarıdaki futbol ve bazı oyuncuların performansları tepki aldı. Kartal'da özellikle N'Koudou, N'Sakala ve Ljajic eleştirilerin odağına oturdu.



Son 8 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Ljajic, bu süreçte sadece 1 golle yetindi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyen tecrübeli 10 numara arkadaşlarına hiç asist yapamadı.



ATAKLAR BAŞLAMADAN BİTTİ



Önceki akşam, sol koridorda N'Sakala ve N'Koudou, kaptırdıkları toplar ve başarısız dokunuşlarıyla takımın ataklarının başlamadan bitmesine neden oldu. İki yıldızın kayıpları oynaması protokol tribününde yer alan Beşiktaşlı yöneticileri kızdırdı.



Yöneticiler, N'Sakala'nın yaptığı hatalar sonrası maçın gerilimiyle birlikte, "N'Sakala'yı çıkar, Rıdvan'ı al hocam" diye bağırarak hoşnutsuzluklarını dile getirdi.



