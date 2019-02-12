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Beşiktaş'ta hedef 71 puan

Ligde 36 puanı bulunan Beşiktaş kalan 13 karşılaşmada en az 35 puanın hesabını yapıyor..

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ta hedef 71 puan
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12 Şubat 2019 09:23
Beşiktaş şampiyonluk rotasını çizdi... Ligde 36 puanla 3. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar lig sonuna kadar kalan 13 karşılaşmada en az 35 puan almayı hedefliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in 71 puan aldıkları takdirde şampiyonluğun geleceğine inandığı öğrenildi.

7 MAÇ İÇ SAHADA
Şenol Güneş kalan maçlarda özellikle Başakşehir ve Galatasaray maçlarının kesin olarak galip bitirilmesini şart koşuyor. 13 maçın 7'sini evinde oynayacak olan Kartal'da Güneş 11 galibiyet, 2 beraberliğin kendilerine yeteceğine inanıyor..

MEDEL'İN MORALİ ÇOK BOZUK
Medel'in Bursaspor maçında forma giymediği için moralsiz olduğu ve bunu yakın çevresine anlattığı öne sürüldü.

QUARESMA BİLMECE GİBİ
Bursaspor maçında cezası biten Quaresma'nın Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor. İdmanlarda performansıyla dikkat çeken Portekizli yıldız için son kararı Güneş verecek..

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