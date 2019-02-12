7 MAÇ İÇ SAHADA

MEDEL'İN MORALİ ÇOK BOZUK

QUARESMA BİLMECE GİBİ

Beşiktaş şampiyonluk rotasını çizdi... Ligde 36 puanla 3. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar lig sonuna kadar kalan 13 karşılaşmada en az 35 puan almayı hedefliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in 71 puan aldıkları takdirde şampiyonluğun geleceğine inandığı öğrenildi.Şenol Güneş kalan maçlarda özellikle Başakşehir ve Galatasaray maçlarının kesin olarak galip bitirilmesini şart koşuyor. 13 maçın 7'sini evinde oynayacak olan Kartal'da Güneş 11 galibiyet, 2 beraberliğin kendilerine yeteceğine inanıyor..Medel'in Bursaspor maçında forma giymediği için moralsiz olduğu ve bunu yakın çevresine anlattığı öne sürüldü.Bursaspor maçında cezası biten Quaresma'nın Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor. İdmanlarda performansıyla dikkat çeken Portekizli yıldız için son kararı Güneş verecek..