Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar yaşandı.
Konyaspor - Beşiktaş mücadelesinde bir pozisyonda VAR'a başvuruldu. Karşılaşmanın 7. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Ryan Babel'in soldan getirip yaptığı ortada Konyasporlu Jonsson'dan sekip kornere giden topta siyah - beyazlı oyuncular penaltı bekledi.
Maçın hakemi Ümit Öztürk itirazlar üzerine VAR'a başvurdu. VAR ile görüşen Öztürk, gelen talimatla oyunun korner atışı ile devam etmesini istedi.
KIRMIZI KART VE PENALTI ÖNCESİ OFSAYT VAR MI?
İlk yarının 28. dakikasında Domagoj Vida, Ömer Ali Şahiner'in kale önündeki şutunu eliyle kestiği için kırmızı kart gördü. Konyaspor ise kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Ancak siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğunu belirterek VAR'a tepki gösterdi.
VOLKAN FINDIKLI İÇİN KIRMIZI KART İSYANI
Beşiktaşlı taraftarlar, Konyasporlu Volkan Fındıklı'nın 33. dakikada Adem Ljajic'e orta sahada yaptığı müdahalede kırmızı kart yerine sarı kart çıkmasına isyan etti.
GARY MEDEL'İN POZİSYONU İÇİN PENALTI
Maçın ikinci yarısında Konyaspor'un kullandığı korner sırasında Gary Medel ile Uğur Demirok'un ikili mücadelesi sırasında iki futbolcu da yere düştü. Hakem Ümit Öztürk, Gary Medel'in müdahalesini gerekçe göstererek penaltı düdüğü çaldı. Ayrıca Medel'e bir de sarı kart gösterdi. Pozisyonu VAR'dan bir kez daha izleyen Ümit Öztürk kararını değiştirmedi. Beşiktaşlı futbolcular uzun süre karara itiraz ettiler ama sonuç değişmedi.
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Konyaspor - Beşiktaş mücadelesinde bir pozisyonda VAR'a başvuruldu. Karşılaşmanın 7. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Ryan Babel'in soldan getirip yaptığı ortada Konyasporlu Jonsson'dan sekip kornere giden topta siyah - beyazlı oyuncular penaltı bekledi.
Maçın hakemi Ümit Öztürk itirazlar üzerine VAR'a başvurdu. VAR ile görüşen Öztürk, gelen talimatla oyunun korner atışı ile devam etmesini istedi.
KIRMIZI KART VE PENALTI ÖNCESİ OFSAYT VAR MI?
İlk yarının 28. dakikasında Domagoj Vida, Ömer Ali Şahiner'in kale önündeki şutunu eliyle kestiği için kırmızı kart gördü. Konyaspor ise kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Ancak siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğunu belirterek VAR'a tepki gösterdi.
VOLKAN FINDIKLI İÇİN KIRMIZI KART İSYANI
Beşiktaşlı taraftarlar, Konyasporlu Volkan Fındıklı'nın 33. dakikada Adem Ljajic'e orta sahada yaptığı müdahalede kırmızı kart yerine sarı kart çıkmasına isyan etti.
GARY MEDEL'İN POZİSYONU İÇİN PENALTI
Maçın ikinci yarısında Konyaspor'un kullandığı korner sırasında Gary Medel ile Uğur Demirok'un ikili mücadelesi sırasında iki futbolcu da yere düştü. Hakem Ümit Öztürk, Gary Medel'in müdahalesini gerekçe göstererek penaltı düdüğü çaldı. Ayrıca Medel'e bir de sarı kart gösterdi. Pozisyonu VAR'dan bir kez daha izleyen Ümit Öztürk kararını değiştirmedi. Beşiktaşlı futbolcular uzun süre karara itiraz ettiler ama sonuç değişmedi.
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