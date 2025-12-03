03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
2-050'
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-377'
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
4-063'
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-180'
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-078'
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
0-051'
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-190'
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-190'
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-490'
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-090'
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Beşiktaş, "White Engelsiz Kart"'ın lansmanını yaptı

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için hayata geçirilen "White Engelsiz Kart"ın lansmanı yapıldı.

calendar 03 Aralık 2025 23:00
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, 'White Engelsiz Kart''ın lansmanını yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bedensel engelli branşında mücadele eden Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için hayata geçirilen "White Engelsiz Kart"ın lansmanı yapıldı.

Beyoğlu'nda bulunan Tarhan Han'daki tanıtım, sanatçı psikiyatrist Dr. Rahşan Düren'in Verwegenheit adlı özel sergisi eşliğinde gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleşen etkinliğe Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ikinci başkanı Hakan Daltaban, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Beşiktaş Kulübü Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Rıza Çalımbay ile camiadan birçok önemli isim katıldı.


Başkan Serdal Adalı, çok anlamlı bir etkinliğe katıldıklarını aktararak, "Hem sanatı hem de dayanışmayı aynı çatı altında hissediyoruz. Bu gece, White Engelsiz Kart tanıtımıyla birlikte Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'mıza önemli bir katkı sağlanacak. Destek veren herkese minnettarız. 'Birlikte daha umut dolu bir geleceğe' diyerek hepinize iyi akşamlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Adalı, daha sonra sergiyi gezerek katılımcılarla sohbet etti.

1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
