01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-1
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-3
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-4

Beşiktaş'ta son dönemin yıldızı: El Bilal Toure

Beşiktaş'ın son 4 maçta attığı 8 golün yarısında, El Bilal Toure'nin imzası bulunuyor. Malili yıldız bu süreçte 2 gol, 2 asist kaydetti.

calendar 02 Aralık 2025 09:19
Beşiktaş'ın sezon başında Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattığı El Bilal Toure son dönemde yükselen formuyla dikkat çekiyor.

23 yaşındaki golcü oyuncu Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği maçta 1 gol, 1 asiste imza atmıştı.

Toure, Antalyaspor maçında da 1 asistle oynadı. Samsunspor maçında Cengiz'in gole çevirdiği penaltıyı kazandıran isim olan Toure, Karagümrük karşılaşmasında da şık bir gole imza attı.

Beşiktaş formasıyla 3. golünü kaydeden Malili forvetin 15 gole ulaşması durumunda opsiyonu devreye girecek. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
