Beşiktaş, Larin'in fiyatını belirledi: 12 milyon euro!

Süper Lig lideri Beşiktaş'ta, Cyle Larin kariyerinin en parlak yılını yaşıyor.



Kanadalı futbolcu Beşiktaş ve milli takım formasıyla etkili bir performans sergilerken, İngiliz ekiplerinin golcü futbolcuyu takipte olduğu da gelen haberler arasında.



Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren Kanadalı, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor. İspanyol basının haberine göre, Larin için en ciddi talipler West Ham United ve Everton...



Larin ile ilgili haberde ayrıca transferde kapının 12 milyon Euro'dan açılacağı iddia edildi. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a beklenmeyecek derecede katkı veren 25 yaşındaki oyuncu da özellikle İngiltere'den gelen tekliflerden dolayı oldukça memnun. Larin'in menajeri Paul Tenorio, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kanadalı golcünün Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve şu anda transfer konularını düşünmediğini söylemişti.



Siyah beyazlılar üç sene önce 1.9 milyon euro'ya transfer ettiği Larin'i geçen sezon Zulta Waregem'e kiralamıştı.



