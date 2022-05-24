Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren futbolcular tek tek takıma veda ederken 2022-23 planlaması için çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Ljajic, Douglas, Lens, N'Sakala, Vida, Oğuzhan, Serdar, Mehmet Topal, Gökhan Töre ile devam etmeme kararı alan siyah beyazlıların Türkiye'den kadrosuna katmayı istediği tek futbolcu var; Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı.



YABANCI SINIRI ÖNEMLİ ETKEN



Vida'nın vedası Serdar Saatçı ile ayrılık kararının alınmasının ardından transferde öncelikli olarak forvet ile birlikte stoper bölgesine takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Konya ile başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki futbolcuyu istiyor. Yabancı sayısının azaltılacak olması da Abdülkerim'i tercihinde rol oynuyor.



EN BÜYÜK ENGEL



Transferdeki en büyük engel ise 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Konya Teknik Direktörü İlhan Palut'un bırakmak istememesi.







