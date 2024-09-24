Haber Tarihi: 24 Eylül 2024 13:16 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 13:16

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? BJK-GS 2024

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken derbi tarihleri, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacağı derbi haftaları belirlendi. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman?

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? BJK-GS 2024
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Sezon başında yapılan fikstür çekimiyle birlikte derbi haftaları belli oldu. Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbileri kazanarak rakiplerine üstünlük kurmak istiyor. 

SÜPER LİG İLK DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

2024-2025 sezonunda ilk derbi 5. haftada Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş arasında oynanacak.

6. haftada ise sezonun en önemli karşılaşmalarından birisi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak.

10. haftada ise Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Derbi günleri ve saatleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ayrıca açıklanacak.

SÜPER LİG 2024-2025 DERBİ HAFTALARI

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
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