Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? BJK-GS 2024

Sezon başında yapılan fikstür çekimiyle birlikte derbi haftaları belli oldu. Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbileri kazanarak rakiplerine üstünlük kurmak istiyor.



SÜPER LİG İLK DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?



2024-2025 sezonunda ilk derbi 5. haftada Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş arasında oynanacak.



6. haftada ise sezonun en önemli karşılaşmalarından birisi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak.



10. haftada ise Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Derbi günleri ve saatleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ayrıca açıklanacak.



SÜPER LİG 2024-2025 DERBİ HAFTALARI



5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş



6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray



10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş



11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe



15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe



16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

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