UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşan Beşiktaş, mücadelede iki kez kez öne geçti ama skoru koruyamadı. Ancak dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Beşiktaş galibiyete uzattı.
Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar, 63. dakikada Omar Colley ve 90+4. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov kaydetti. Dinamo Kiev'in golleri 60. dakikada Mykola Shaparenko ve 65. dakikada Nazar Voloshyn'den geldi.
Beşiktaş, İstanbul'da Dinamo Kiev karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek.
Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki rövanş karşılaşması 31 Ağustos Perşeöbe günü oynanacak.
ŞENOL GÜNEŞ KADROYU BOZMADI
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Pendikspor maçındaki kadroyu korudu.
Güneş, kaleyi Mert Günok'a teslim etti. Savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluşturan tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'e teslim etti.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı hücum hattında ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.
BEŞİKTAŞ İÇİN ÖZEL İSİMLER
Dinamo Kiev'le Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren mücadele aynı zamanda siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan iki teknik adamı birbirine rakip yaptı.
2002-2003 sezonunda Beşiktaş'la lig şampiyonluğu yaşayan ve şu anda Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarını zirvede tamamlayan Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için karşı karşıya geldi.
İki teknik adam ayrıca A Milli Futbol Takımı'nda da teknik direktör olarak görev yapmıştı.
AMARTEY MAÇA 11'DE BAŞLADI
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı oyunculardan yalnızca Daniel Amartey 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.
Siyah-beyazlıların diğer transferleri Ante Rebic, Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jean Onana ise mücadeleye yedek başlarken, Beşiktaş'ın son transferi Bakhtiyor ise ilk kez Beşiktaş formasıyla esame listesinde yer aldı.
İNANILMAZ BİR GOL KAÇTI!
Bükreş'te oynanan mücadeleye Dinamo Kiev ve Beşiktaş oldukça kontrollü başladı. İlk dakikalarda birbirine alan bırakmamayı düşünen Mircea Lucescu ve Şenol Güneş, kenardan sık sık oyuncularına uyardı. İlk yarıda rakip kalede Dinamo Kiev'e göre daha net pozisyonlar bulan Beşiktaş, 20. dakikada büyük bir fırsatı kaçırdı. Vincent Aboubakar orta sahadan kaptığı topla hücuma kalkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Onur Bulut'a bıraktı. Onur'un ortasında Aboubakar'ın topukla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci son anda müdahale ederken, seken topu Salih Uçan tamamlasa da pozisyon autla neticelendi.
ABOUBAKAR GOLÜNÜ ATTI!
Dinamo Kiev kalesine dakikalar ilerledikçe daha fazla gitmeye başlayan Beşikta, 38. dakikada penaltı kazandı Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda top Tymchyk'in eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Vincent Aboubakar, golü penaltıya çevirdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş bu golle soyunma odasına önde gitti.
VAR İNCELEMESİ VE İPTAL
İlk yarıda sakatlık yaşayan Arthur Masuaku'nun yerine Bakhtiyor Zaynutdinov girdi. Maçın 47. dakikasında soldan ceza sahasına gönderilen topu Amir uzaklaştıramadı. Karavaev önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlarımıza gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
BİR ANLIK HATA VE GOL!
Beşiktaş karşısında ikinci yarıya daha iyi başlayan Dinamo Kiev, siyah-beyazlı savunmaya zor anlar yaşattı. Maçın 61. dakikasında Alexander Karavaev'in sağdan yay üzerine çıkardığı topa Mykola Shaparenko çok iyi vurdu ve topu ağlarımıza gönderdi. Dinamo Kiev bu golle durumu 1-1 yaptı.
İKİ DAKİKADA KARŞILIKLI GOLLER
Dinamo Kiev'in beraberlik golünden sonra moral bozmayan ev santrayla birlikte rakip kaleye gitmeye başlayan Beşiktaş, 63. dakikada Dinamo Kiev karşısında 2-1 öne geçti. Amir Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşuna Omar Colley yükseldi. Düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş bu golle birlikte büyük sevinç yaşadı.
Beşiktaş ikinci golün sevincini yaşarken, siyah-beyazlı savunma iki dakika sonra kalesini kapatamadı. Mücadelenin 65. dakikasında sol kanattan ceza sahasına gelen ortaya Nazar Voloshyn kafayı vurdu ve mücadelede skor 2-2 oldu.
RASHICA GETİRDİ, BAKHTIYOR ATTI
Maçta 2-2'den sonra Dinamo Kiev atakları karşısında zaman zaman sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, 90+4. dakikada harika bir golün altına imza attı. Yeni Transfer Milot Rashica topla birlikte ceza sahasına girdi. Bir başka yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Shaparenko'nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Vanat'ın ceza saha dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.
20. dakikada Aboubakar orta sahadan kaptığı topla hücuma kalkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Onur Bulut'a bıraktı. Onur'un ortasında Aboubakar'ın topukla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci son anda müdahale ederken, seken topu Salih Uçan tamamlasa da pozisyon autla neticelendi.
34. dakikada Tymchyk'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Vanat'ın şutunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
38. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda top Tymchyk'in eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada topun başına geçen Aboubakar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Dinamo Kiev'in beraberlik golü geldi. Karavaev'in sağdan gelen ortasında Shaparenko ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
64. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topa yükselen Colley kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1
65. dakikada Dinamo Kiev bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Buyalskiy'in içeri çevirdiği topu Voloshyn kafayla filelere gönderdi: 2-2
75. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'in sol ayağıyla şutunda top kalecide kaldı.
78. dakikada rakibine yaptığı baskı sonucu topun sahibi olan Gedson Fernandes ceza sahası sağ çaprazından içeri girerek dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi .
84. dakikada Dinamo Kiev gole yaklaştı. Shaparenko'nun ceza yayından vuruşunda savunmadan seken topu Buyalskiy ceza sahası dışından tamamladı, top az farkla auta gitti.
90+4. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Sağ taraftan gelişen atakta Rashica ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Bakhtiyor'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2
Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Rapid Giuleşti
Hakemler: Darren England, Simon Bennett, Daniel Robathan
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev (Dk. 90+5 Benito), Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn (Dk. 76 Diallo), Buyalskiy (Dk. 90 Tsarenko), Vanat
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Dk. 46 Bakhtiyor), Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 86 Chamberlain), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 64 Umut Meraş), Muleka Dk. (64 Rashica), Aboubakar (Dk. 88 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 40 Aboubakar, Dk. 64 Colley, Dk. 90+4 Bakhtiyor (Beşiktaş), Dk. 60 Shaparenko, Dk. 65 Voloshyn (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Dk. 79 Rosier, Dk. 89 Hadziahmetovic (Beşiktaş), Dk. 90+1 Dubinchak (Dinamo Kiev)
Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar, 63. dakikada Omar Colley ve 90+4. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov kaydetti. Dinamo Kiev'in golleri 60. dakikada Mykola Shaparenko ve 65. dakikada Nazar Voloshyn'den geldi.
Beşiktaş, İstanbul'da Dinamo Kiev karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek.
Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki rövanş karşılaşması 31 Ağustos Perşeöbe günü oynanacak.
ŞENOL GÜNEŞ KADROYU BOZMADI
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Pendikspor maçındaki kadroyu korudu.
Güneş, kaleyi Mert Günok'a teslim etti. Savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluşturan tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'e teslim etti.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı hücum hattında ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.
BEŞİKTAŞ İÇİN ÖZEL İSİMLER
Dinamo Kiev'le Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren mücadele aynı zamanda siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan iki teknik adamı birbirine rakip yaptı.
2002-2003 sezonunda Beşiktaş'la lig şampiyonluğu yaşayan ve şu anda Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarını zirvede tamamlayan Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için karşı karşıya geldi.
İki teknik adam ayrıca A Milli Futbol Takımı'nda da teknik direktör olarak görev yapmıştı.
AMARTEY MAÇA 11'DE BAŞLADI
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı oyunculardan yalnızca Daniel Amartey 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.
Siyah-beyazlıların diğer transferleri Ante Rebic, Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jean Onana ise mücadeleye yedek başlarken, Beşiktaş'ın son transferi Bakhtiyor ise ilk kez Beşiktaş formasıyla esame listesinde yer aldı.
İNANILMAZ BİR GOL KAÇTI!
Bükreş'te oynanan mücadeleye Dinamo Kiev ve Beşiktaş oldukça kontrollü başladı. İlk dakikalarda birbirine alan bırakmamayı düşünen Mircea Lucescu ve Şenol Güneş, kenardan sık sık oyuncularına uyardı. İlk yarıda rakip kalede Dinamo Kiev'e göre daha net pozisyonlar bulan Beşiktaş, 20. dakikada büyük bir fırsatı kaçırdı. Vincent Aboubakar orta sahadan kaptığı topla hücuma kalkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Onur Bulut'a bıraktı. Onur'un ortasında Aboubakar'ın topukla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci son anda müdahale ederken, seken topu Salih Uçan tamamlasa da pozisyon autla neticelendi.
ABOUBAKAR GOLÜNÜ ATTI!
Dinamo Kiev kalesine dakikalar ilerledikçe daha fazla gitmeye başlayan Beşikta, 38. dakikada penaltı kazandı Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda top Tymchyk'in eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Vincent Aboubakar, golü penaltıya çevirdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş bu golle soyunma odasına önde gitti.
VAR İNCELEMESİ VE İPTAL
İlk yarıda sakatlık yaşayan Arthur Masuaku'nun yerine Bakhtiyor Zaynutdinov girdi. Maçın 47. dakikasında soldan ceza sahasına gönderilen topu Amir uzaklaştıramadı. Karavaev önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlarımıza gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
BİR ANLIK HATA VE GOL!
Beşiktaş karşısında ikinci yarıya daha iyi başlayan Dinamo Kiev, siyah-beyazlı savunmaya zor anlar yaşattı. Maçın 61. dakikasında Alexander Karavaev'in sağdan yay üzerine çıkardığı topa Mykola Shaparenko çok iyi vurdu ve topu ağlarımıza gönderdi. Dinamo Kiev bu golle durumu 1-1 yaptı.
İKİ DAKİKADA KARŞILIKLI GOLLER
Dinamo Kiev'in beraberlik golünden sonra moral bozmayan ev santrayla birlikte rakip kaleye gitmeye başlayan Beşiktaş, 63. dakikada Dinamo Kiev karşısında 2-1 öne geçti. Amir Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşuna Omar Colley yükseldi. Düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş bu golle birlikte büyük sevinç yaşadı.
Beşiktaş ikinci golün sevincini yaşarken, siyah-beyazlı savunma iki dakika sonra kalesini kapatamadı. Mücadelenin 65. dakikasında sol kanattan ceza sahasına gelen ortaya Nazar Voloshyn kafayı vurdu ve mücadelede skor 2-2 oldu.
RASHICA GETİRDİ, BAKHTIYOR ATTI
Maçta 2-2'den sonra Dinamo Kiev atakları karşısında zaman zaman sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, 90+4. dakikada harika bir golün altına imza attı. Yeni Transfer Milot Rashica topla birlikte ceza sahasına girdi. Bir başka yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Shaparenko'nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Vanat'ın ceza saha dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.
20. dakikada Aboubakar orta sahadan kaptığı topla hücuma kalkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Onur Bulut'a bıraktı. Onur'un ortasında Aboubakar'ın topukla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci son anda müdahale ederken, seken topu Salih Uçan tamamlasa da pozisyon autla neticelendi.
34. dakikada Tymchyk'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Vanat'ın şutunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
38. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda top Tymchyk'in eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada topun başına geçen Aboubakar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Dinamo Kiev'in beraberlik golü geldi. Karavaev'in sağdan gelen ortasında Shaparenko ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
64. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topa yükselen Colley kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1
65. dakikada Dinamo Kiev bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Buyalskiy'in içeri çevirdiği topu Voloshyn kafayla filelere gönderdi: 2-2
75. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'in sol ayağıyla şutunda top kalecide kaldı.
78. dakikada rakibine yaptığı baskı sonucu topun sahibi olan Gedson Fernandes ceza sahası sağ çaprazından içeri girerek dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi .
84. dakikada Dinamo Kiev gole yaklaştı. Shaparenko'nun ceza yayından vuruşunda savunmadan seken topu Buyalskiy ceza sahası dışından tamamladı, top az farkla auta gitti.
90+4. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Sağ taraftan gelişen atakta Rashica ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Bakhtiyor'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2
Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Rapid Giuleşti
Hakemler: Darren England, Simon Bennett, Daniel Robathan
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev (Dk. 90+5 Benito), Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn (Dk. 76 Diallo), Buyalskiy (Dk. 90 Tsarenko), Vanat
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Dk. 46 Bakhtiyor), Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 86 Chamberlain), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 64 Umut Meraş), Muleka Dk. (64 Rashica), Aboubakar (Dk. 88 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 40 Aboubakar, Dk. 64 Colley, Dk. 90+4 Bakhtiyor (Beşiktaş), Dk. 60 Shaparenko, Dk. 65 Voloshyn (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Dk. 79 Rosier, Dk. 89 Hadziahmetovic (Beşiktaş), Dk. 90+1 Dubinchak (Dinamo Kiev)