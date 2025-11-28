Beşiktaş derneklerinden Sındırgı'ya destek

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği ve Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği, 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde iki kez 6,1 büyüklüğünde depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki çocuklara kırtasiye malzemeleri ile giysi desteğinde bulunarak anlamlı bir dayanışma gerçekleştirdi. İki dernek, Sındırgı deprem bölgesinde eğitimlerine devam etmeye çalışan öğrencilere destek olmak amacıyla ortak bir yardım projesi başlattı. Proje kapsamında bölgedeki öğrencilere eğitim süreçlerini kolaylaştırmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, kışlık giysiler ile çeşitli eğitim materyalleri dağıtıldı.
Sındırgı'daki yerel kurumlarla koordineli şekilde ihtiyaçlar tespit edilerek ilçedeki İbrahim Ethem Akıncı İlkokul ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere yardımlar doğrudan ulaştırıldı. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, İbrahim Ethem Akıncı İlkokul ve Ortaokulu'nun kütüphanesindeki kitapları da yeniledi. Derneklerin üyeleri, okulda yardım malzemelerinin dağıtımını kendileri yaptı. Organizasyonda Beşiktaşlı dernek üyeleri ile öğrenciler arasında futbol maçı gerçekleştirildi. Öğrencilere pilav ve ayran ikramı da yapıldı. Okuldaki organizasyona Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da katıldı.
SOĞUKAN UZUNYAŞA: PROJENİN AMACI BİR NEBZE TEBESSÜM YARATMAK
Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Doğukan Uzunyaşa, "Balıkesir bölgesinde son aylarda yaşanan depremlerden sonra bölgemizde bir ihtiyaç olduğunu Beşiktaşlı Avukatlar Derneği ve Balıkesir Beşiktaşlar Derneği olarak tespit ettik. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sındırgı Kaymakamlığı'nın onayıyla Sındırgı'daki İbrahim Ethem Akıncı İlk ve Orta Okulunu ziyaret ettik. Bu projenin amacı genç kardeşlerimizin yüzünde bir nebze olsun tebessüm yaratmaktır. Bugün de bunu başardığımızı görüyoruz. Genç kardeşlerimiz çok mutlu oldular. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği üyeleri İstanbul'dan buraya kadar geldiler. Biz de onlara destek olmaya çalıştık. Beşiktaşlı dernekler, Beşiktaş'ın ismini her yerde, her platformda, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında en güzel şekilde temsil ediyor, etmeye de devam edecek" dedi.
"Burası hem ilkokul hem ortaokul, yaklaşık 285 tane öğrencisi olan bir okul, aynı zamanda özel ihtiyacı olan öğrencilerin de olduğu bir okul" diyen Uzunyaşa, "Biz her sınıfa, her bölüme kırtasiye malzemeleri tedarik ettik. Aynı zamanda okulun sarf malzemelerini tedarik etmeye çalıştık. Yine Beşiktaşlı Avukatlar Derneği kütüphaneyi baştan aşağı kitaplarla yeniledi. Çeşitli hediyeler aldık, oyuncaklar aldık, özel eğitim öğrencilerine zihinsel gelişim oyuncakları, öğretmenlerin onaylı oyuncakları tedarik ettik, bugün de kendilerine takdim ettik. Ne mutlu bize ki Beşiktaşlıyız, ne mutlu ki buradayız" ifadelerini kullandı.
BURAK ÖZMEN: "TÜRKİYE'NİN HER ŞEHRİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen, 81 ile 81 kütüphane projesi kapsamında Türkiye'nin her iline ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Burak Özmen,"Beşiktaşlı Avukatlar Derneği olarak Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği ile beraber Balıkesir ilinin Sındırgı İlçesindeyiz. 81 ile 81 kütüphane projemiz kapsamında Türkiye'nin her şehrine ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün de çocuklar için tasnif edilmiş kitaplarımız, atlaslarımız, sözlüklerimiz ve çocuklar için spor malzemelerimizle beraber geldik. Sağolsun Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği de çocuklarımız için her türlü kırtasiye malzemelerini temin ettiler. Hep beraber güzel bir gün yaşıyoruz. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği olarak hem sivil toplum kuruluşu olmamız sebebiyle hem de mesleğimiz itibariyle avukatlık mesleğini ön plana çıkartmak ve Beşiktaşlı'yı ön plana çıkartmak için mücadele etmeye devam ediyoruz. Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği'ne ve okul müdürümüzü de kaymakamımıza bizleri ağırladığı için çok teşekkür ederiz" dedi.
