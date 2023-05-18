bein sports 1 link, Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında

ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.





CANLI FENERBAHÇE TRABZONSPOR



Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Öte yandan Sarı-Lacivertliler'de savunma oyuncusu Serdar Aziz de teknik heyet kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas maç kadrosuna alınmadı.