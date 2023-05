bein sports 1 link, Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında

ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.





Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Öte yandan Sarı-Lacivertliler'de savunma oyuncusu Serdar Aziz de teknik heyet kararı ile Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Szalai, Arao, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, BatshuayiUğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut BozokFenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.Fenerbahçe ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 133. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 99 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 132 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 43 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 148 golle cevap verdi.Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 26 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 102 golle karşılık verdi.İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 64 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 maçta eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 91, Trabzonspor ise 62 gol attı.Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.Çifte kupa hedefindeki Fenerbahçe'nin kalan haftalara umutlu girmesi için Trabzonspor'u yenmekten başka şansı yok. Bu sezon büyük maç kazanamayan Jorge Jesus için alınacak galibiyet, şampiyonluk umutları kadar büyük önem taşıyor. 68 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez 3'lü defans değil 4'lü savunma ile sahaya çıkmayı planlıyor. 4-1-3-2 sistemini düşünen Portekizli teknik adam, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda sağ bekte Ferdi, stoper ikilisinde Samet ve Szalai, sol bekte ise Luan Peres'e şans verdi.Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 lig maçına çıkan Serdar Aziz, son olarak 29 Nisan'daki Sivasspor maçında 90 dakika oynadı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesindeki en kritik haftalara girilirken takımda bazı önemli değişikliklere hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon en önemli sıkıntısı öne geçtiği maçlarda skoru koruyamaması oldu. Jesus'un oyunu sürekli rakip sahada oynamak istemesi sebebiyle sarı-lacivertliler savunmada ciddi boşluklar veriyor. Bu da rakiplerin alan, pozisyon ve gol bulmasına sebep oluyor. Teknik patron Jesus kalan bölümde oyunu biraz daha sağlam oynamayı planlıyor. Portekizli çalıştırıcı en azından öne geçtikleri maçlarda skoru korumaya yönelik bir planı devreye almaya çalışacak. Oyunu biraz daha geriden oynayarak sabırla rakibin boşluklar bırakmasını bekleyecek. Sarı-lacivertlilerde yeni plana yönelik saha çalışmaları yapıldı. Sarı-lacivertli takımda Jorge Jesus'un durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim geçen ay Jesus'a bir yıllık sözleşme önermişti. Portekizli çalıştırcı kararını sezon sonu vereceğini ifade etti.Dünkü son idmanı takımı toplayan teknik direktör Jorge Jesus, kurmaylarıyla birlikte analiz ettiği Trabzonspor'un artılarını ve eksilerini öğrencilerine aktardı. Hata lüksüne sahip olmadıklarını hatırlattı. Rakibin son haftalardaki düşük formunun aldatıcı olmaması gerektiğini belirtip Trabzonspor-Beşiktaş derbisini örnek gösterdi. Siyah beyazlıların rahat çıktığı maçta puan kaybettiğini aktardı. 90 dakika boyunca mücadele etmelerini istedi.Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un derbi öncesi özel görüştüğü isimlerden biri de kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. Altay'ın sakatlığı sonrası eldivenleri giyen file bekçisine güven konuşması yapan Portekizli hoca "Büyük maçlar çıkışa geçmek isteyenler için her zaman fırsattır. Bu da senin için öyle bir sınav. Kendini iyice kanıtla" dedi.Trabzonspor'un deplasmanda 7 maçtır kaybediyor olmasının oyuncular üzerinde baskı yaratmamasını isteyen Nenad Bjelica, son toplantıda motivasyon konuşması yaptı: "Biz değil, rakibimiz baskı altında. Rahat olun, rahat oynayın. Size güveniyorum, derbiyi kazanacağız" Nenad Bjelica, ilk derbisine Fenerbahçe deplasmanında çıkacak. Ankaragücü galibiyetiyle siftah yapan 50 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, dış sahadaki kötü gidişata artık son vermek istiyor. Bordo-Mavililer, ligde çıktığı son 7 deplasman maçını kaybederken, oyuncular bu sezonun genelinde özellikle deplasmanda mental anlamda kırılmalar yaşadı. Bjelica da öğrencileriyle yaptığı son toplantıda bu duruma vurgu yaptı. "11'e 11 maçı götürmek önemli" diyen başarılı çalıştırıcının, "Biz değil, rakibimiz baskı altında. Öne geçersek, atmosfer tersine dönebilir. Dolayısıyla rahat olun, rahat oynayın. Plana sadık kalacağız, onlardan çok mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Size güveniyorum. Galip geleceğimize inancım tam" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 1 haftadır takımı yoğun tempoda çalıştıran ve bazı günler çift idman koyan Bjelica, Fenerbahçe savunmasının arkada verdiği boşlukları iyi değerlendirmek, orta alanda da rakibi baskı altına almak istiyor. Hırvat hoca, duran top ve yan toplarla ilgili de ekstra çalışmalar yaptırdı.