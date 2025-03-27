Bayramda İETT, toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2025

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2025 Ramazan Bayramı'nda da İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 2024 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram süresince bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanılmıştı. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda İETT, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüs ücretleriyle ilgili beklenen durum...

2024 yılında Ramazan Bayramı'nı kapsayan günlerde (10-12 Nisan), kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmıştı.

2025 Ramazan Bayramı'nda da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi büyük olasılıkla bekleniyor. 2025 Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayıp, 31 Mart Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2025 Ramazan Bayramı süresince (30 Mart - 31 Mart ve büyük ihtimalle Arefe günü olan 29 Mart dahil), kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından (otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur) ücretsiz olarak yararlanması beklenmektedir.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları'nın, bayram süresince oluşabilecek yoğunluklara karşı ek seferler düzenlemesi de olasıdır. İBB Deniz Taksileri'nin ise 7/24 hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

2024 yılında Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince otobüs, metro, Ankaray ve teleferiğin ücretsiz olacağını duyurmuştu. İzmir'de ise İZBAN seferleri ücretsiz olarak hizmet vermişti.

2025 Ramazan Bayramı'nda da Ankara ve İzmir'de benzer şekilde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması beklenmektedir.

2024 yılındaki uygulamalar göz önüne alındığında, 2025 Ramazan Bayramı'nda da İstanbul'da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İETT ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması, Ankara'da EGO otobüs, metro, Ankaray ve teleferiğinin ücretsiz olması, İzmir'de ise İZBAN seferlerinin ücretsiz olması yüksek bir ihtimaldir.

Ancak, bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Kesin bilgi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi duyurularının takip edilmesi gerekmektedir.

Ramazan Bayramı Arife Günü: 29 Mart 2025 (Cumartesi)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 (Pazar)

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 (Pazartesi)