Bayramda berberler ve kuaförler açık mı? 2025

Vatandaşlar bayramda kuaförler, berberler ve güzellik merkezlerinin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Arefe gününde işlerini yetiştiremeyenler bayram boyunca kuaförlerin, berberlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği gibi bayramlar resmi tatildir. Bayramlarda resmi kurum ve kuruluşlar kapalıdır. Ulaşım, sağlık ve güvenlik alanlarında ise bayramda da hizmet devam eder.

Bazı berberler ve kuaförler Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Ancak diğer kuaförler ve berberler 1-2-3 Nisan 2025 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü ise haftalık tatilleri nedeniyle berberler kapalı olabilir. Yani bayramda berber ve kuaförlerin açık olup olmadığı tamamen işletmenin kararıyla ilgili bir durum. Gideceğiniz yeri arayarak açık olum olmadığını teyit edebilirsiniz.