Bayram tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2025 Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne uzatıldı. Bu düzenlemeye göre, tatil 29 Mart Cumartesi günü öğleden sonra başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Kamu çalışanları, 7 Nisan Pazartesi günü işbaşı yapacaklar.

Özel sektör çalışanları için ise bayram tatili süresi değişmedi ve 3,5 gün olarak kaldı. Bu durumda, tatil 29 Mart Cumartesi günü öğleden sonra başlayıp, 2 Nisan Çarşamba günü sona erecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 günlük tatil haberini şu sözlerle duyurdu:

"Biliyorsunuz gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz, çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ramazan Bayramı'nın milletçe birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmemize vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İftar soframızı teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum."

Resmi tatilin öncesi veya sonrasındaki iş gününe denk gelen günü yıllık izin veya idari izin alarak tatili uzatabilirsiniz. Örneğin, 14 gün yıllık izin hakkınız varsa, bunun 10 gününü toplu şekilde kullandıktan sonra geriye kalan 4 günü tek tek (1+1+1+1) veya ikişer gün (2+2) şeklinde değerlendirebilirsiniz.