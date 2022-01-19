Batshuayi'den ligde 13 gole etki

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, ligde son dönemde artan grafiği ile dikkat çekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'den ligde 13 gole etki
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19 Ocak 2022 09:42
Beşiktaş'ın Chelsea'dan kiraladığı Michy Batshuayi, son vuruşlardaki etkisizliği nedeniyle eleştirilerin odak noktasındaydı.

Siyah-beyazlılarda Önder Karaveli'nin göreve gelişi ile birlikte yükselişe geçen isimler arasında yer alan Belçikalı yıldız, bu sezon ilk kez üst üste üç maçta ağları havalandırmayı başardı.

Süper Lig'de 9 gole ulaşan Batshuayi, 4 de asist yaptı.



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