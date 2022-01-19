Batshuayi'den ligde 13 gole etki

Beşiktaş'ın Chelsea'dan kiraladığı Michy Batshuayi, son vuruşlardaki etkisizliği nedeniyle eleştirilerin odak noktasındaydı.



Siyah-beyazlılarda Önder Karaveli'nin göreve gelişi ile birlikte yükselişe geçen isimler arasında yer alan Belçikalı yıldız, bu sezon ilk kez üst üste üç maçta ağları havalandırmayı başardı.



Süper Lig'de 9 gole ulaşan Batshuayi, 4 de asist yaptı.







