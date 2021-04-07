Başkan Gözbaşı'dan Doğan'a: "Tüm sıkıntılarımı aldı"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor karşısında kaleyi koruyan Doğan Alemdar ile ilgili, "Süper Lig'de en genç kaleci unvanını alan Doğan'ımız, Trabzonspor karşısındaki başarılı oyunuyla bütün sıkıntılarımı, üzüntülerimi aldı." ifadelerini kullandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başkan Gözbaşı'dan Doğan'a: 'Tüm sıkıntılarımı aldı'
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07 Nisan 2021 13:24
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor karşısında kaleyi koruyan Doğan Alemdar ile ilgili, "Süper Lig'de en genç kaleci unvanını alan Doğan'ımız, Trabzonspor karşısındaki başarılı oyunuyla bütün sıkıntılarımı, üzüntülerimi aldı." ifadelerini kullandı.

Gözbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, kazananların her zaman mücadele edenler olduğunu vurguladı.

İş hayatında yurt dışındaki profesyonelleri gözlemlediğinde azimle, durmaksızın çalışmalarının, kendilerini sürekli yetiştirmelerinin, mücadeleden asla vazgeçmemelerinin ve emeklerinin değerini bilmelerinin dikkatini çektiğini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Mücadele edip, kazanmak, emeğin değerini korumak benim için başarının formülü. Bu ruhla hareket edenleri iş, spor, sanat, her alanda, özellikle gençlerde gördüğüm zaman çok heyecanlanıyor, gelecek için umutlanıyorum. Bu nedenle dün benim için çok özel bir gündü. Emre Demir'lerden Nurettin'lere altyapımızdan gelen tüm gençler benim için çok özel. Dün, Süper Lig'de en genç kaleci unvanını alan Doğan'ımız Trabzonspor karşısında başarılı oyunuyla bütün sıkıntılarımı, üzüntülerimi aldı. Çünkü verdiği büyük mücadele sonrası bu genç yaşında kazandığını, aslında hepimizin tüm ülkenin kazandığını gördüm. Doğan'ımız da Türk futboluna hayırlı olsun. Bütün gençlere çağrımdır, mücadele edin, hakkınızı koruyun, kendinizi geliştirin ve ülkeye, millete hayırlı bireyler olun. İsminiz ancak bu şekilde yaşar, yaşatılır."



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