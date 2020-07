Başakşehir şampiyonluk kupasına kavuştu

"TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA BİR İLK"









"ŞAMPİYONLUK VERDİK, YIKILMADIK"



Futbolcularımızın, teknik direktörlerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin eşlerine binlerce teşekkür ediyoruz. 6 yıldır gece gündüz nedir bilmiyoruz; 4 yıldır bu yarıştan kıl payı kurtulduk! Gün geldi 8 puan şampiyonluk verdik ama yılmadık, pes etmedik. Bu ailenin her ferdine binlerce teşekkür ediyorum, bize sabır ettiler, inandılar. Bizim için dua eden herkese minnettarım. Hamd ediyorum Allahıma binlerce şükür olsun. Kuruluşumuzda büyük emeği geçen değerli ağabeyim Mevlüt Uysal'a sonsuz teşekkür ediyorum.

Sayıları az, inançları fazla büyük Başakşehir taraftarı sizleri seviyorum. Siz yılmadınız, inandınız! Bize büyük bir enerji verdiniz. Başta Okan Buruk olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerimle sizlere Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'i armağan ediyoruz. 2014 yılında bir avuç inanan insan, başta bize inanan kurucu başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir model olmak, bir örnek olmak istiyoruz. Politikadan uzak, futbolun sadece futbol olduğuna inanarak inancımızı ortaya koyduk! 6 sene sonra 6. yaşımızda Türkiye'nin 6 şampiyonuyuz. Zor günlerimiz oldu ama hepsini aile içerisinde çözdük, sabırlı olduk. Sabırdan, edepten asla taviz vermeyiz. Sportmenliğe her zaman inandık. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bir ilki futbolcularımız yaptı, hepsini alınlarından öpüyorum.Futbolcularımızın, teknik direktörlerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin eşlerine binlerce teşekkür ediyoruz. 6 yıldır gece gündüz nedir bilmiyoruz; 4 yıldır bu yarıştan kıl payı kurtulduk! Gün geldi 8 puan şampiyonluk verdik ama yılmadık, pes etmedik. Bu ailenin her ferdine binlerce teşekkür ediyorum, bize sabır ettiler, inandılar. Bizim için dua eden herkese minnettarım. Hamd ediyorum Allahıma binlerce şükür olsun. Kuruluşumuzda büyük emeği geçen değerli ağabeyim Mevlüt Uysal'a sonsuz teşekkür ediyorum.

12 NUMARALI FORMA EMEKLİ EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN





KUTLAMALARDAN GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir, şampiyonluk kupasını aldı. Önce üstü açık otobüsle İstanbul turu atan Başakşehir, ardından Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen organizasyonla kupasına ulaştı. İşte yapılan açıklamalar, yaşananlar...2014 yılında kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu stadımızın açılışı yaparken muhteşem bir açılış gösterisi yapmıştık. Tarih 26 Temmuz'du. Her yıl ligler Mayıs'ta biter, bu yıl pandemiden dolayı Temmuz'a sarktı. Bu stadın açılış gününde bu kez şampiyonluk kutluyoruz. O gün burayı onurlandıran kurucumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtına geçirdiği formayı huzurlarınıza açıyorum. Şampiyon Başakşehir'in 12 numaralı formasını (Recep Tayyip Erdoğan) emekli ediyoruz."Böyle bir rekabet ortamında Başakşehir'in şampiyon olması çok büyük bir başarı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşmıştık, olmadı. Bu sene şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz""Başakşehir'e gelirken bir hedefim vardı ve be hedefi gerçekleştirip şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Daha önce kariyerimde birçok şampiyonluk yaşadım, önemli başarılar elde ettim ama Başakşehir ile kazandığım bu şampiyonluk çok özel"Türkiye'de yaşamak benim için büyük keyif, Başakşehir'de oynamak ise büyük bir gurur. Çok büyük bir emek verdik ve bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik""Başakşehir'e şampiyon olmak için geldim ve sonunda şampiyonluk sevinci yaşadım. Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştık ama bu sezon başardık. Başakşehir'de kalır mıyım? Her şey mümkün""Başakşehir'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım; varımı yoğumu ortaya koydum. Sezon başından bu yana çok çalıştım ve Başakşehir'e katkı sağladım; umarım gelecek sezon da takım olarak bu performansımızı sürdürebiliriz""Başka takımlarda da şampiyonluk yaşadım ama Başakşehir ile yaşadığım şampiyonluk başka bir şey. Başakşehir camiası olarak gerçekten çok çalıştık, emek verdik ve bir an olsun vazgeçmedik"Üç büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması kolay bir şey değil, Başakşehir bunu başardı. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım""Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. İnşallah başka kupalar da alacağız, bu daha başlangıç""Türkiye'nin en iyi takımıydık. Bütün sene savaştık, iyi oynadık. Herkesi kutluyorum. Hak ettik.""4 senedir hep önlerdeydik, emeğimiz o kadar çoktu. Bu sene başarabildik, çok mutluyuz. Futbolda oynayan, oynamayan herkes önemli. Pandemi sonrasnda az puan kaybı yaptık ve sonunda kupayı aldık. Şampiyon olmak çok güzel. En iyisin. Başakşehir'de tarih yazmak bizim için gurur verici bir şey. 3 senedir Başakşehir'deki performansımdan memnunum."