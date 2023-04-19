Haber Tarihi: 19 Nisan 2023 12:14 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 12:14

Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'leri belli oldu. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Karagümrük ve Ankaragücü'nü 2-1'le geçen Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler'in puan kaybına tahammülü yok. Son 7 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Emre Belözoğlu'nun ekibi ise güçlü rakibini devirip yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta müsabakasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 
Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir:. Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo



Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Crespo, Rossi, Valencia



Eksikler

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Stefano Okaka ve Eden Karzev, bu maçta da forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.


Fenerbahçe'de cezalı Osayi'nin yanı sıra ameliyat olan Altay ile uzun süreli sakatlıkları bulunan Lincoln ve King forma giyemeyecek. Son idmanda dinlendirilen Arda ve Zajc'ın yanı sıra antrenman eksiği bulunan Batshuayi'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'de sınırda 6 isim var

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşısında takımı yalnız bırakacak.

Başakşehir'in 7 oyuncusu sınırda

Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Lucas Biglia, Ömer Ali Şahiner ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 7 futbolcu maçta da sarı kart gördüğü takdirde, gelecek hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.

30. randevu

Başakşehir ile Fenerbahçe, tarihlerinde 30. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig tarihinde daha önce oynanan 29 maçta Fenerbahçe 15 galibiyet alırken Başakşehir ise 11 maçtan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Başakşehir ağlarına 40 gol atarken Başakşehir ise 32 kez gol sevinci yaşadı.
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