Barkley: "Durant bir otobüs şoförü değil, otobüs yolcusu..."

Emekli NBA efsanesi ve şimdiki basketbol analisti Charles Barkley, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in bir "otobüs şoförü" değil, "otobüs yolcusu" olduğunu söyledi.



Durant, Golden State Warriors'a 2016'da serbest oyuncu olarak katılarak, 2017 ve 2018'de arka arkaya şampiyonluklar kazanmış olsa da, Sir Charles için bu hiç etkileyici gözükmedi.



Chuck, The Dan Patrick Show'da konuk olarak, o dönemde Warriors çarkının en önemli dişlisinin Durant değil, Steph Curry olduğunu söyledi. Ayrıca, Draymond Green'i de ekibin vokal lideri olarak tanımladı.



Patrick ve Chuck, NBA efsanesi Bill Russell'ın ekiplerini tartışmaya başladıklarında, tartışma konusu 'otobüs yolcuları' ve 'otobüs şoförleri'ne geldi. Patrick'e göre, arka arkaya 8 şampiyonluk kazanan Celtics takımı, Bill Russell'ın yanında çok sayıda Hall of Fame oyuncu bulundurduğu için, tüm övgüyü Russell'a vermemeliydi.



"BROOKLYN'DE KAZANANA KADAR, YOLCUDUR"



Ancak Chuck'ın görüşü farklıydı ve onların birer "otobüs yolcusu" olduklarını söyleyerek, "otobüs şoförü" olmadıkları için saymadığını belirtti ve KD ile de aynı benzetmeyi yaptı:



"Evet, ama bu adamlardan hiçbiri listemde değil. Sadece Bill Russell listemde. Diğer adamları saymıyorum. Onlar otobüs yolcusu, otobüs şoförü değiller. Benim Rushmore Dağı'mda yer almak için bir otobüs şoförü, ekibinizdeki kilit adam olmalısınız. LeBron bu yüzden orada. Bill Russell bu yüzden orada. KD, Brooklyn'de bir şampiyonluk kazanana kadar, benim için bir otobüs yolcusu olarak kalacak."



Şu anda 32 yaşında olan Durant, aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 2019-20 sezonunun tamamını kaçırmıştı ve hala Nets takımıyla siftah yapamamıştı.



